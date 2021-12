Bundesliga, il Bayern vince 3-2 il big match con il Dortmund

GERMANIA

Il Bayern Monaco trionfa nel big match della 14ª giornata di Bundesliga e allunga in testa al campionato: gli uomini di Nagelsmann battono il Borussia Dortmund 3-2 con la doppietta di Lewandowski (decisivo il rigore al 77’) e si portano a +4. Nelle altre sfide, il Bayer Leverkusen demolisce il Furth 7-1 con poker dell’ex Roma Schick. Vincono Hoffenheim, 3-2 all’Eintracht, e Mainz, 3-0 al Wolfsburg. Bochum ok ad Augsburg, pari Arminia-Colonia.

BORUSSIA DORTMUND – BAYERN MONACO 2-3

Il Bayern Monaco si aggiudica il big match di Bundesliga contro il Borussia Dortmund con un entusiasmante 3-2 e allunga in testa al campionato tedesco. All’Iduna Park la partita è frizzante fin da subito. Dopo appena 5’ Brandt riceve un lancio di Bellingham, salta Davis con un tunnel e porta i gialloneri in vantaggio. Dopo appena 4’ però Hummels centra Müller su rinvio, permettendogli di partire in contropiede e servire a Lewandowski il pallone che il polacco trasforma nell’immediato 1-1. Haaland spreca il nuovo vantaggio in contropiede, il Bayern spinge con decisione e sorpassa al 44’ con Coman, bravo a spedire in rete (con l’aiuto di una deviazione) dopo essersi trovato il pallone carambolato in area, sul rinvio di Guerreiro sulla schiena di Hummels. Il Borussia torna dagli spogliatoi con la cattiveria giusta e pareggia subito con Haaland, perfetto nel calciare all’angolino destro su tocco di Bellingham. A un quarto d’ora dalla fine l’episodio che decide la partita: Hummels tocca con un braccio sugli sviluppi di un corner, l’arbitro assegna rigore con l’aiuto del Var. Dal dischetto Lewandowski batte Kobel (che tocca ma non devia) e realizza il 3-2 decisivo. Il Bayern Monaco allunga quindi sui diretti concorrenti, portandosi a 4 punti di vantaggio.

AUGSBURG – BOCHUM 2-3

Il Bochum si aggiudica l’importante sfida salvezza con l’Augsburg con uno spettacolare 3-2 e si porta fuori dalla zona calda. Gli ospiti dilagano nel primo tempo e sembrano in grado di chiudere il discorso prima di scendere negli spogliatoi per l’intervallo: Polter sblocca al 23’ con un rasoterra dal limite, Holtmann e Polter sugli sviluppi di due calci piazzati firmano il 3-0 in chiusura di primo tempo. I padroni di casa tornano in campo con uno spirito diverso e riaprono la partita con il colpo di testa di Gregoritsch al 57’ e il rigore di Caligiuri all’86’, ma la rimonta rimane incompiuta. Il Bochum si porta a 19 punti, +6 sull’Augsburg terzultimo.

ARMINIA BIELEFELD – COLONIA 1-1

L’Arminia Bielefeld prova a compiere un altro piccolo passo verso la salvezza pareggiando in casa 1-1 contro il Colonia. Gli ospiti sbloccano l’incontro dopo 17’ con Ozcan, che riceve in area da Czichos e infila sotto le gambe di Ortega il gol dell’1-0. I padroni di casa reagiscono soprattutto con Klos, più volte vicino al pari, ma Schwabe fa sempre buona guardia. Il pareggio dell’Arminia Bielefeld arriva comunque al 59’, quando Lasme controlla un passaggio di Okugawa e firma l’1-1. Nel finale le emozioni scarseggiano e le squadre si accontentano del pareggio che porta l’Arminia Bielefeld, sempre penultimo, a 10, e il Colonia (al quarto risultato utile consecutivo) a 19.

HOFFENHEIM – EINTRACHT FRANCOFORTE 3-2

L’Hoffenheim rimonta l’Eintracht Francoforte 3-2 e si conferma squadra in grado di lottare per un posto nella prossima edizione della Champions League. Gli ospiti sono i primi a gonfiare la rete grazie al colpo di testa di Borré al quarto d’ora, ma il gol scatena la reazione dei padroni di casa. Geiger pareggia con un bel tiro all’incrocio al 25’, Rutter sigla il 2-1 prima dell’intervallo e Samassekou al 59’ porta il punteggio sul 3-1. L’Eintracht si rimette in partita al 72’ con Paciencia, bravo a controllare l’assistenza di Kostic e a infilare all’incrocio, ma non arriva neanche a sfiorare il pareggio. L’Hoffenheim coglie il suo terzo successo di fila e sale a 23 punti, momentaneamente quarto, mentre l’Eintracht, fermo a 18, vede allontanarsi l’Europa.

BAYER LEVERKUSEN – FURTH 7- 1

Il Bayer Leverkusen travolge impietosamente il Furth, sempre più ultimo, con un netto 7-1 che porta la grande firma dell’ex Roma Patrick Schick, autore di ben quattro gol. La partita della BayArena si sblocca già al 12’, quando Adli controlla il cross di Diaby e infila in rete l’1-0. Al 17’ Tapsoba raddoppia con un’incornata sul calcio piazzato di Wirtz. Il Furth accorcia al 33’ con Dudziak, ma Hincapie riporta i padroni di casa sul doppio vantaggio poco prima dell’intervallo. L’uragano del Bayer Leverkusen si scatena nella ripresa con il poker di Patrick Schick. L’attaccante ex Roma va a segno al 49’ e tre volte tra il 69’ e il 76’, portandosi a casa il pallone per affossare gli avversari 7-1. Il Leverkusen si conferma la terza forza della Bundesliga, a 27 punti, mentre il Furth è sempre più ultimo, a 1.

MAINZ – WOLFSBURG 3-0

Il Mainz travolge il Wolfsburg con un netto 3-0 ed esce dalla sua minicrisi, infilando invece i Lupi in un buco nero. I padroni di casa ipotecano i tre punti già nei primi quattro minuti: Burkardt capitalizza l’assist di Barreiro Martins dopo neanche 2’, Stach raddoppia subito con un tiro dal limite. La reazione degli ospiti arriva al 21’, quando la punizione di Vranckx si infrange contro il palo. Per il resto però gli ospiti non sembrano mai convinti di poter riprendere in mano la partita e subiscono soprattutto dal giovane Burkardt, a tratti incontenibile. Il gol del definitivo 3-0 arriva al 90’ con il maldestro autogol di Lacroix, che spedisce nella propria porta una punizione. Il Mainz sale in settima posizione a 21 punti, il Wolfsburg resta a una sola lunghezza con un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre giornate.