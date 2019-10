Bundesliga: il Bayern viene fermato dall’Augusta al 91’, il Wolfsburg va in testa

La Bundesliga non smette di regalare sorprese ed emozioni. Il Bayern Monaco viene fermato in casa dell’Augusta dopo avere rimontato lo svantaggio iniziale, firmato da Richter, grazie alle reti del solito Lewandowski (13’) e di un ottimo Gnabry (49’), in grande forma nelle ultime settimane tra club e nazionale tedesca; Finnbogason sigla il definitivo 2-2 al 91’. Il Wolfsburg pareggia 1-1 a Lipsia e aggancia momentaneamente la capolista Borussia Mönchengladbach.