Bundesliga, il Bayern stende il Friburgo e resta primo

GERMANIA

Goretzka e Lewandowski regalano ai bavaresi il 2-1 sui terzi in classifica. Vince il Wolfsburg, ko Hoffenheim e Stoccarda

Il Bayern Monaco consolida il suo primo posto in Bundesliga. Nell’undicesima giornata, gli uomini di Nagelsmann battono il Friburgo terzo 2-1 con le reti di Goretzka e Lewandowski (agli ospiti non basta Haberer) e si portano a +4 sul Borussia Dortmund, impegnato alle 18.30 a Lipsia. Vince ancora il Wolfsburg di Kohfeldt, 1-0 all’Augsburg, mentre cadono l’Hoffenheim, 2-0 dal Bochum, e lo Stoccarda, 0-1 con l’Arminia Bielefeld. Getty Images

BAYERN MONACO – FRIBURGO 2-1

Il Bayern Monaco sconfigge il Friburgo 2-1 nella sfida d’alta classifica dell’undicesima giornata e si mantiene in prima posizione solitaria. I bavaresi spingono da subito e si fanno vedere dalle parti di Flekken con le occasioni per Süle e Davies, entrambe respinte dal portiere. Gli ospiti ci provano con Höler, il cui tiro termina fuori di poco. Gli uomini di Nagelssman aprono il tabellino alla mezz’ora con Goretzka, che sfrutta l’assist di Müller per infilare l’1-0 solo davanti al portiere avversario. Poco dopo Lewandowski avrebbe il pallone del raddoppio, ma Flekken si oppone. Il Friburgo inizia con forza la ripresa e ci prova con Eggestein e Höfler, che non trovano lo specchio della porta. Molto più vicino al gol invece Goretzka, liberato da un velo di Sané: la sua possibile doppietta si infrange sul palo. A un quarto d’ora dalla fine il solito Lewandowski sembra mettere al sicuro il Bayern Monaco con la zampata del 2-0 su suggerimento di Sané, dopo una galoppata di Davies sulla sinistra. I bavaresi però si disuniscono e concedono spazi: Neuer salva sullo stacco di Höfler e sul tiro di Höler, ma al 92’ non può nulla sul diagonale di Haberer, bravo a liberarsi di un non impeccabile Nianzou sul passaggio di Grifo e a incrociare per il 2-1. Il resto del recupero non cambia il punteggio: con questo successo, il Bayern rimane primo a quota 28 e rende già la Bundesliga una lotta a due. Il Friburgo, che mantiene la terza posizione, dista già sei punti.

BOCHUM – HOFFENHEIM 2-0

Il Bochum ottiene un importante successo in ottica salvezza contro l’Hoffenheim, che non prosegue la mini striscia di vittorie iniziata con l’esaltante 5-0 in Coppa contro il Bayern Monaco. I padroni di casa giocano meglio fin dall’inizio e passano al 68’ con Novothny, puntuale nel trafiggere Baumann con un colpo di testa sul cross di Pantovic. Gli uomini di Reis potrebbero anche aumentare il vantaggio al 75’, ma Riemann calcia alto il rigore del possibile 2-0. L’errore non cambia l’inerzia della partita: il Bochum colpisce il palo con Holtmann al 94’ e raddoppia al 97’ con Pantovic, chiudendo il match. L’Hoffenheim rimane quindi a 14 punti, uno in più della squadra che l’ha sconfitto.

STOCCARDA – ARMINIA BIELEFELD 0-1

L’Arminia Bielefeld espugna il campo dello Stoccarda 1-0 e festeggia la sua prima vittoria in Bundesliga, all’undicesimo tentativo. Sono gli ospiti a dominare nel gioco la sfida tra due squadre in crisi: al 19’ Okugawa sigla il gol vittoria, scappando via con un’azione personale e infila Bredlow per l’1-0. Gli attacchi dello Stoccarda sono sterili, mentre l’Arminia va a pochi centimetri dal raddoppio colpendo ben tre legni. L’1-0 basta comunque per celebrare il primo successo stagionale in campionato, che porta il Bielefeld a 8 punti, una sola lunghezza dalla salvezza. Lo Stoccarda resta a 10, poco più avanti.

WOLFSGBURG – AUGSBURG 1-0

La cura Kohfeldt sembra giovare al Wolfsburg. Il nuovo tecnico, subentrato a Van Bommel, trova la terza vittoria in altrettanti incontri ufficiali (dopo il Leverkusen in campionato e il Salisburgo in Champions) con l’1-0 all’Augsburg e mantiene i Lupi nella zona alta della classifica. I padroni di casa passano in vantaggio al quarto d’ora con il colpo di testa di Nmecha, perfetto nei tempi di inserimento e nell’incornata sul cross di Otavio. Bornauw va vicino al raddoppio sfiorando la traversa con un stacco imperioso, ma all’intervallo tiene l’1-0. Il Wolfsburg concede qualche spazio in più nella ripresa e l’Augsburg prova ad approfittarne, senza però trovare il colpo del pareggio. Con questo successo, i Lupi salgono per un giorno al quarto posto, aspettando il match del Leverkusen di domani. L’Augsburg resta a 9, in piena zona retrocessione.