Bundesliga: il Bayern regola 3-0 l’Union e torna in vetta con il Dortmund

GERMANIA

I bavaresi riconquistano il primo posto in coabitazione con i gialloneri, pareggiano 1-1 Friburgo e Leverkusen

© Getty Images Lo scontro diretto della ventiduesima giornata di Bundesliga tra Bayern Monaco e Union Berlino va ai bavaresi, che vincono 3-0. Tutti nel primo tempo i gol: segnano Choupo-Moting (31'), Coman (40') e Musiala al 46' con doppio assist di Müller. I campioni di Germania tornano così in vetta con il Borussia Dortmund a 46 punti. Nell’altro match, pareggio per 1-1 tra Friburgo e Bayer Leverkusen: alla punizione di Grifo (29') risponde Azmoun al 67'.

BAYERN MONACO-UNION BERLINO 3-0

Il Bayern Monaco ricaccia indietro in classifica l’Union Berlino, che cade per 3-0 Allianz Arena nello scontro diretto valido per la ventiduesima giornata di Bundesliga. Gli uomini di Nagelsmann decidono di condurre le operazioni sin dalle prime battute, spegnendo l’entusiasmo dei berlinesi con lunghi possessi del pallone. Poi, nel quarto d’ora finale del primo tempo i campioni di Germania si scatenano. Al 31’ è Choupo-Moting a spedire in rete l’assist di Coman. Il francese poi si mette in proprio per il raddoppio nove minuti più tardi, sfruttando al meglio il passaggio decisivo di Thomas Müller. L’attaccante riveste nuovamente i panni del rifinitore sul finire della prima frazione per il 3-0 firmato da Musiala. Nella ripresa, gli ospiti sembrano accusare il colpo e, sotto la neve dell’Allianz Arena, non riescono a impensierire più di tanto gli avversari. I bavaresi invece gestiscono per tutto il secondo tempo il triplo vantaggio e portano a casa una vittoria fondamentale per continuare la corsa al titolo. Il Bayern Monaco infatti torna al primo posto a 46 punti assieme al Borussia Dortmund. Questo pesante ko, invece, affievolisce per il momento lo slancio dell’Union Berlino, che resta secondo a 43, tallonato dal Lipsia, di fatto quarto a -1.

FRIBURGO-BAYER LEVERKUSEN 1-1

È un pareggio che fa male al Friburgo, quello raccolto per 1-1 in casa contro Il Bayer Leverkusen. I rossi trovano il vantaggio con il solito Grifo, che al 29’ batte al meglio una punizione che bacia il palo e si insacca alle spalle di Hradecky. Rispondono gli ospiti dieci minuti più tardi con Demirbay, che però trova un pronto intervento di Flekken. Nel secondo tempo, la formazione di Xabi Alonso si rende sempre più pericolosa, fino ad arrivare al pareggio con il gol di Azmoun, che al 67’ calcia di prima bucando il portiere. Gli uomini di Streich non stanno però a guardare e cinque minuti dopo Ginter si vede deviare in corner un potente colpo di testa. Al 92’ l’ex Roma Schick ha addirittura la palla del sorpasso, ma la traversa nega il 2-1 al Bayer Leverkusen, che tocca quota 28 punti. Il Friburgo invece sale a 41 lunghezze, ma viene scavalcato dal Lipsia.