Bundesliga: Il Bayern Monaco batte l’Hertha e sorpassa il Dortmund

GERMANIA

Tuchel vince 2-0 grazie a Gnabry e Coman e vola a +1 sul Borussia in testa alla classifica

© Getty Images Vittoria e sorpasso in testa alla classifica per il Bayern Monaco che, nella 30a giornata di Bundesliga, batte l’Hertha Berlino 2-0. Partita più complicata del previsto per Thomas Tuchel, che colleziona occasioni ma la sblocca soltanto nel secondo tempo grazie al gol di Serge Gnabry, a cui segue il raddoppio di Kingsley Coman. I bavaresi salgono così a quota 62 punti, volando a +1 sul Borussia Dortmund, fermato sull’1-1 dal Bochum.

BAYERN MONACO-HERTHA BERLINO 2-0

Vittoria e sorpasso per il Bayern Monaco, che batte l’Hertha Berlino 2-0. Pressione immediata dei bavaresi, che chiudono gli avversari nella propria area e sfiorano il gol in avvio con il diagonale di Cancelo, parato da Christensen. Il terzino portoghese scende a ripetizione sulla fascia, ma senza riuscire a pescare compagni liberi in area. La squadra di Tuchel fatica a trovare spazi e allora si affida ai calci piazzati, ma Pavard non inquadra la porta su corner e Gnabry non sfrutta un buon contropiede. L’attaccante tedesco è ancora impreciso poco dopo, quando da fuori esalta il riflesso del portiere avversario. Sul finire di tempo c’è un’altra grande chance per Sané, che spreca tutto in campo aperto. Non cambia il copione nella ripresa: Mané non riesce a inquadrare la porta di testa, mentre De Ligt calcia alto da ottima posizione. Finalmente però il Bayern riesce a sbloccare la partita al 69’: cross perfetto di Kimmich per l’inserimento di Gnabry, che in tuffo di testa firma il suo 13esimo gol stagionale. Il raddoppio arriva dieci minuti più tardi: altro assist di Kimmich e altro inserimento vincente di Coman, che infila l’angolino. Finisce quindi 2-0 per il Bayern Monaco, che sale a quota 62 punti, volando a +1 sul Borussia Dortmund in testa alla classifica.

WOLFSBURG-MAINZ 3-0

Tutto facile per il Wolfsburg, che batte 3-0 il Mainz. Ci mettono soltanto cinque minuti i padroni di casa a sbloccare la partita: bel passaggio filtrante per Wind, che solo davanti al portiere non sbaglia. Per il raddoppio basta aspettare il 13’: Wimmer mette un cross su cui si avventa Bornauw, che di testa festeggia il suo primo gol in campionato. Il Wolfsburg continua a imporre i propri ritmi, non concedendo tregua agli avversari, e al 28’ pesca il tris ancora una volta con Wind, che firma la sua doppietta da posizione defilata. Sul finale di tempo si svegliano gli ospiti, che provano ad accorciare le distanze con Onisiwo, senza successo. Nella ripresa i padroni di casa controllano gioco e ritmi, concedendo poco agli avversari e sfiorando il poker con Wimmer, che impegna il portiere con un bel rasoterra. Finisce quindi 3-0 per il Wolfsburg, che raggiunge quota 46 punti superando proprio il Mainz, ora a -1.

