Bundesliga: il Bayern espugna Friburgo, Leverkusen sempre terzo

GERMANIA

Vittoria 4-1 dei bavaresi che volano in vetta a +9 in attesa del Borussia, il Bayer rafforza la zona Champions

Fondamentale vittoria del Bayern Monaco nella 28esima giornata della Bundesliga. In attesa di Borussia Dortmund-Lipsia, i bavaresi si portano a +9 sui gialloneri grazie al 4-1 in casa del Friburgo: reti di Goretzka, Gnabry, Coman e Sabitzer. Sorride anche il Bayer Leverkusen, sempre più al terzo posto solitario dopo il 2-1 all’Hertha Berlino. Colpo esterno del Bochum 2-1 sull’Hoffenheim, mentre il Francoforte frena 0-0 con l’ultimissimo Furth. Getty Images

FRIBURGO-BAYERN MONACO 1-4

Il Bayern Monaco espugna Friburgo e compie un ulteriore passo avanti verso la vittoria della Bundesliga. In un match ricco di insidie contro una squadra che lotta per la zona Champions, servono 58 minuti a Goretzka per sbloccare la situazione, ma immediato arriva il pareggio di Petersen entrato da pochissimi secondi: al 63’ è 1-1 e la squadra di Nagelsmann deve ricomporsi. Al 73’ Gnabry imita Petersen e, appena messo piede sul terreno di gioco, riporta in vantaggio i bavaresi. Questa volta è l’allungo decisivo, al minuto 82’ Coman firma il tris e poi allo scadere arriva addirittura il poker di Sabitzer.

LEVERKUSEN-HERTHA 2-1

Il Bayer Leverkusen condanna l’Hertha Berlino alla zona retrocessione e rafforza il terzo posto in classifica. Succede tutto sul finire del primo tempo: Alario e Bellarabi firmano l’uno-due in cinque minuti tra il 35’ e il 40’, al 42’ Darida accorcia subito le distanze. Nella ripresa i padroni di casa amministrano il vantaggio respingendo gli sterili attacchi ospiti.

BIELEFELD-STOCCARDA 1-1

È pareggio nella sfida salvezza ed entrambe le squadre restano nelle zone pericolose della classifica. Kalajdzic porta in vantaggio gli ospiti dopo 25 minuti, ma nella ripresa il Bielefeld va all’arrembaggio ed equilibra il punteggio con Kruger al 59’.

FRANCOFORTE-FURTH 0-0

Il Francoforte non riesce ad avere la meglio del Furth, ultimissimo in classifica, e perde l’occasione di agganciare il treno per l’Europa. Per gli ospiti un punto che vale solo per il morale: scialbo oggi l’Eintracht, che conferma una stagione fatta troppo di alti e bassi.

HOFFENHEIM-BOCHUM 1-2

Colpo esterno del Bochum che si assesta a metà classifica e inguaia l’Hoffenheim nella corsa al quarto posto che vale la zona Champions. Alla doppietta ospite di Asano tra il 28’ e il 59’, risponde in mezzo il momentaneo pareggio di Raum al 54’. Nel finale Asano firma anche la tripletta, ma il Var annulla.