Bundesliga: il Bayern annichilisce il Wolfsburg, pari tra Union e Mainz

GERMANIA

Percorso netto per i bavaresi, che restano a punteggio pieno e rispondono al Borussia Dortmund: Musiala e Müller decisivi nel 2-0 odierno. Finisce 0-0 l'altra sfida di giornata

© Getty Images Bayern ancora inarrestabile, nel secondo turno della Bundesliga: i ragazzi di Nagelsmann si vedono annullare due reti e non mostrano la loro miglior versione, ma battono ugualmente 2-0 il Wolfsburg grazie ai gol di Musiala e Müller. Punteggio pieno per i bavaresi, che guidano con 6pti appaiati al solo Borussia Dortmund. Grande equilibrio nell'altra sfida di giornata: Mainz e Union Berlino non si fanno male e pareggiano 0-0.

BAYERN MONACO-WOLFSBURG 2-0

Il Bayern prosegue nel suo percorso netto, in una Bundesliga che dopo due turni vede già in testa solo i bavaresi e il Borussia Dortmund. Nagelsmann conferma la formazione del debutto, con de Ligt in panchina, e dopo qualche brivido iniziale assiste al consueto dominio dei suoi ragazzi. Mane si vede annullare il vantaggio per fuorigioco al 19', ma il gol arriva comunque dopo la mezz'ora: lo segna Jamal Musiala, che resiste a un duro contrasto e segna da campione con un perfetto rasoterra all'angolino basso. 1-0 Bayern e terza rete in due gare per il fantasista, sempre più incisivo con Nagelsmann: i bavaresi spingono e vanno vicini al raddoppio con Kimmich e Mane, ma Casteels è attento. Fatica a rendersi pericoloso, invece, il Wolfsburg: zero tiri in porta per gli ospiti nel primo tempo, che si conclude col raddoppio del Bayern. Lo sigla Thomas Müller, che va a deviare da centravanti un tiro debole di Kimmich, con grande astuzia. Si va dunque al riposo sul 2-0, e alla ripresa Nagelsmann inserisce Sane, che è subito incisivo: Casteels impeccabile sulla sua conclusione, deviata nonostante fosse partito in controtempo. Si vede in avanti anche il Wolfsburg, ma Neuer è attento e mantiene la rete inviolata. Cosa che non riuscirebbe al portiere rivale al 57', ma il gol di Upamecano viene annullato per offside: stesso destino per il possibile 3-0 di Mane, che resta a secco e viene sostituito da Mathys Tel. Equilibrio nel finale, che non smuove il risultato: un'occasione per parte e il Bayern conquista un altro successo. 2-0 al Wolfsburg e punteggio pieno per Nagelsmann, che può sorridere: i suoi non sono stati travolgenti come contro l'Eintracht, ma hanno comunque fornito una buona prestazione.

MAINZ-UNION BERLINO 0-0

Si chiude con un pari inviolato la sfida tra il Mainz e l'Union Berlino, formazioni che creano molte occasioni nell'ultima mezz'ora, ma non si fanno male. Avvio equilibrato: Sheraldo Becker è il primo a rendersi pericoloso per gli ospiti col sinistro, l'ex Udinese Widmer risponde con un insidioso colpo di testa su assist di Stach. L'esterno della Nazionale si mette in proprio al 18', con un tiro dalla distanza, che sarà l'ultima occasiolne degna di nota di un primo tempo scandito dal grande caldo. Più vivace la ripresa: l'avvio è tutto dell'Union, che spaventa il Mainz da fuori area con Giesselmann e Ryerson. I padroni di casa, però, salgono di tono nella mezz'ora finale: Fulgini impegna Ronnow e la pressione è notevole, fino all'occasione nel recupero di Barreiro. Non arriva però il gol, finisce 0-0 alla Mewa Arena.

Vedi anche Calcio estero Bundesliga: il Lipsia frena con il Colonia, Leverkusen ko in casa, rimonta Hoffenheim