Bundesliga, il Bayer si ferma dopo cinque successi: contro l’Hertha è 0-0

GERMANIA

Nella domenica del nono turno di Bundesliga il Bayer Leverkusen pareggia 0-0 in casa contro l’Hertha Berlino e vede interrompersi la propria striscia di vittorie consecutive a quota cinque. Per la squadra di Peter Bosz, sempre vittoriosa finora nel mese di novembre, si tratta del primo pari dall’1-1 registrato contro lo Stoccarda lo scorso 3 ottobre. Torna a far punti invece l’Hertha dopo il pesante 5-2 rimediato contro il Dortmund.

BAYER LEVERKUSEN-HERTHA BERLINO 0-0

Poche emozioni nel pomeriggio alla BayArena dove Leverkusen e Hertha Berlino pareggiano 0-0 ottenendo un punto a testa che fa contenti più gli ospiti che i padroni di casa. Sempre vincenti fin qui nel mese di novembre, i rossoneri infatti vedono interrompersi la propria striscia di successi consecutivi mancando così l’opportunità di superare al secondo posto il Lipsia. In avvio l’Hertha si fa preferire al Bayer con Alderete e soprattutto Lukebakio il quale, in due occasioni, trova pronto e reattivo Hradecky. Il Leverkusen risponde con Demirbay ma il suo tentativo non spaventa più di tanto Schwolow che nei restanti minuti della prima frazione non deve compiere altri interventi. Nella ripresa è sempre Demirbay il più vivace in casa Bayer ma i suoi spunti non brillano mai per precisione. I due allenatori quindi provano entrambi a dare una svolta alla gara affidandosi ai cambi ma nessuno dei subentrati dalla panchina riesce a fare la differenza. In questo modo si arriva stancamente negli ultimi minuti dove Bender, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, spedisce di poco a lato regalando l’ultimo sussulto di una gara per il resto piuttosto scialba.

