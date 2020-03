Bundesliga: il Bayer ferma il Lipsia 1-1, la squadra di Nagelsmann scivola a -3 dal Bayern Monaco  

GERMANIA

Nella 24esima giornata di Bundesliga il Lipsia di Nagelsmann pareggia 1-1 alla Red Bull Arena con il Bayer Leverkusen e scivola a -3 dal Bayern Monaco primo in classifica. Nel primo tempo l’ex romanista Schick (32’) risponde al vantaggio di Bailey (29’), nessun gol nella ripresa. Il Wolfsburg pareggia 2-2 in casa dell’Union Berlino: doppio vantaggio dei padroni di casa con Andersson e Friedrich, gli ospiti rimontano con Gerhardt e Weghorst.

RB LIPSIA-BAYER LEVERKUSEN 1-1

Alla Red Bull Arena il Lipsia ospita il Bayer Leverkusen che si è appena qualificato agli ottavi di Europa League dove troverà i Rangers. Gli uomini di Nagelsmann mancano la terza vittoria consecutiva e scivolano a -3 in classifica dalla capolista Bayern Monaco. Non arriva il quarto successo consecutivo per il Bayer che tuttavia conferma il suo buon momento di forma. Nel primo tempo il Bayer gioca a viso aperto alla ricerca del vantaggio e al 29’ Havertz mette un pallone rasoterra in area, Bailey appostato al centro non esita e segna colpendo con il piatto sinistro per superare Gulacsi. I padroni di casa non si scoraggiano e rimettono le cose a posto tre minuti dopo: cross di Nkunku, l’ex attaccante della Roma salta altissimo in area e indirizza la sfera dove Hradecky non può arrivare. Nel finale della prima frazione Alario prova a riportare avanti i suoi ma Gulacsi si oppone con un provvidenziale intervento. Il secondo tempo inizia con un Bayer che controlla il possesso come nei primi 45 minuti, botta e risposta tra Alario e Nkunku ma i due portieri non si fanno trovare impreparati. All’88’ Sabitzer prova a regalare la vittoria ai padroni di casa ma spara alto sopra la traversa, nessuna delle due squadre riesce a creare pericoli concreti nei cinque minuti di recupero concessi dall'arbitro e il match finisce 1-1.

UNION BERLINO-WOLFSBURG 2-2

L’Union Berlino affronta tra le mura amiche il Wolfsburg, reduce dalla qualificazione agli ottavi di finale di Europa League in cui affronterà lo Shakhtar. Per gli uomini di Glasner arriva il settimo risultato utile consecutivo ma non la vittoria in cui speravano. I padroni di casa approfittano dei limiti difensivi degli ospiti, si ritrovano in vantaggio di due gol ma subiscono la rimonta del Wolfsburg e il match finisce 2-2. In classifica l’Union Berlino rimane a -5 dai rivali. Nel primo tempo la squadra di Fischer va a segno con Andersson al 41’, colpo di testa a scavalcare Casteels in uscita sulla punizione battuta da Trimmel. I padroni di casa raddoppiano al 57’, ancora una volta Trimmel su punizione deposita la sfera sulla testa di un compagno, questa volta è Friedrich a incornare per il 2-0. Tre minuti dopo Gerhardt svetta di testa sul corner battuto da Arnold e accorcia le distanze. Gli ospiti insistono, Weghorst non smentisce il leitmotiv della sfida e segna di testa intercettando il cross di Joao Victor.