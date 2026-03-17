Lega A: il 23 marzo Rocchi incontra i club, poi l'assemblea

Lunedì 23 marzo, presso la sede di via Rosellini, è in programma l'assemblea della Lega Serie A alle 12.30, con possibilità di collegamento in videoconferenza. Prima dell'assemblea - secondo quanto si apprende - è previsto un incontro tra il designatore della Can Gianluca Rocchi e i presidenti della massima serie, per fare il punto sulle questioni arbitrali in vista del finale di stagione. L'assemblea inizierà soltanto al termine della riunione con il designatore, programmata da tempo in occasione della sosta del campionato per lasciare spazio alla Nazionale.