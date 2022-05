Bundesliga: frenata Bayern e lo Stoccarda spera ancora nella salvezza

GERMANIA

Nel giorno della premiazione del titolo tedesco, i bavaresi non vanno oltre il 2-2 in casa contro la squadra terzultima

Il Bayern Monaco, già campione di Germania e atteso dalla premiazione di fronte ai suoi tifosi, frena 2-2 in casa contro lo Stoccarda nella penultima giornata della Bundesliga. I bavaresi regalano ancora qualche speranza di salvezza agli avversari, terzultimi ma distanti solo tre punti dall’Hertha Berlino e con una differenza reti favorevole. Finisce in parità 1-1 anche tra Francoforte e Monchengladbach in una sfida senza peso per la classifica. Getty Images

BAYERN MONACO-STOCCARDA 2-2

Il Bayern Monaco già campione di Germania non riesce a festeggiare la premiazione con un successo di fronte ai propri tifosi e dà ancora qualche speranza allo Stoccarda, terzultimo e distante tre punti dall’Herta Berlino ma con una migliore differenza reti. Sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio dopo otto minuti con Tomas, serve l’autogol di Mavropanos a scuotere i bavaresi che poi concretizzano la rimonta con Muller al 44’. Quando sembra fatta per la passerella trionfale, arriva però il 2-2 di Kalajdzic. Lo Stoccarda sfiora poi il clamoroso tris, Lewandowski si ferma sulla traversa e il pari è servito.



FRANCOFORTE-MONCHENGLADBACH 1-1

Reduce dalla conquista della finale di Europa League, il Francoforte pareggia in casa contro il Gladbach in una sfida tra due squadre di metà classifica e senza più obbiettivi in campionato. Plea porta avanti gli ospiti dopo appena quattro minuti, Paciencia stabilisce la parità al 66’ e il match si chiude con un punto ciascuno che non cambia niente nella stagione delle due squadre.

