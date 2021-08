Bundesliga: frenata Bayern all’esordio, è pari contro il Gladbach

GERMANIA

Lewandowski risponde a Plea regalando l’1-1 agli uomini di Nagelsmann, all’esordio sulla panchina bavarese



Nella prima partita della Bundesliga 2021/2022 i campioni in carica del Bayern Monaco non vanno oltre l’1-1 in trasferta contro il Borussia Monchengladbach. Esordio col freno a mano quindi per Julian Nagelsmann sulla panchina dei bavaresi, con il solito Lewandowski che risponde sul finire di primo tempo a Plea (in rete al 10’). Poco convincente la prestazione del Bayern, mentre i padroni di casa ottengono un punto prezioso. Getty Images

Inizia con un pareggio la Bundesliga 2021/2022 per il Bayern Monaco. Nella prima partita del campionato tedesco, i campioni di Germania in carica ottengono un modesto 1-1 in casa del Borussia Monchengladbach nel debutto di Julian Nagelsmann sulla panchina dei bavaresi. Succede tutto nel primo tempo con le reti di Plea e Lewandowski. Nella seconda giornata, il Gladbach torna in campo sabato 21 agosto alle 18.30 contro il Bayer Leverkusen, mentre il Bayern ospita il Colonia domenica 22 alle 17.30. In mezzo, i bavaresi sono attesi anche dalla Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund martedì 17 alle 20.30.



Botta e risposta nel primo tempo con Plea che dopo dieci minuti sorprende il Bayern e porta in vantaggio i padroni di casa con un bel tiro nell’angolino. E’ una partenza lenta per il Bayern Monaco che non riesce a ingranare fino ai minuti finali della prima frazione, quando Lewandowski si fa spazio nell’area del Borussia su azione da calcio d’angolo e pareggia i conti al 42’. Nella ripresa regna l’equilibrio e gli ingressi di Coman, Musiala e Choupo-Moting non riescono a regalare la vittoria a Nagelsmann. Anzi, sono i padroni di casa che all’83’ mettono paura al Bayern e reclamano un rigore negato solo dal Var.