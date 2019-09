Bundesliga: doppietta di Lewandowski, il Bayern vince 4-0 e vola in testa

GERMANIA

La quinta giornata di Bundesliga consegna, seppur provvisoriamente, la vetta della classifica al Bayern Monaco. I campioni di Germania superano agevolmente all’Allianz Arena il Colonia, battuto 4-0 grazie alla doppietta di Lewandowski (3’ e 48’), il rigore di Coutinho (62’) e il gol di Perisic (72’), che consentono ai bavaresi di sorpassare al primo posto il Friburgo, fermato sull’1-1 in casa dall’Augusta. Il Bayer Leverkusen vince 2-0 contro l’Union Berlino. Hertha-Paderborn 2-1.

BAYERN MONACO-COLONIA 4-0

Nel primo giorno dell’Oktoberfest, festeggiato allo stadio anche da Luca Toni, il Bayern Monaco ritrova gol e smalto dopo il pareggio a Lipsia. Il primo squillo da parte dei campioni di Germania arriva subito al 2’ con un missile di Pavard che sfiora il palo. Poi, un minuto più tardi, i bavaresi la sbloccano. Tolisso recupera un ottimo pallone a centrocampo, Coutinho di tacco cede a Kimmich che ispira Lewandowski dal limite dell’area; il polacco anticipa il portiere Horn e Bornauw e, con una deviazione di quest’ultimo, segna il suo 201° gol in 250 partite al Bayern. Un inizio da incubo per il Colonia. Anche perché al 12’ Coutinho colpisce il palo con un destro a giro e un altro ex interista, Perisic, viene fermato sul più bello dopo una percussione tambureggiante da Czichos, che devia in corner. Il croato si rende pericoloso anche al 34’ con una botta rasoterra da fuori area che si spegne vicino al palo alla destra di Horn. La prima occasione per il Colonia arriva allo scadere con Cordoba, che lascia partire un diagonale che termina fuori di un metro. Comincia la ripresa e i bavaresi vanno a segno nello stesso minuto del primo tempo e ancora con Lewandowski: Kimmich, da calcio d’angolo, pennella sulla testa del polacco che salta più in alto di tutti e incorna alla perfezione. Al 62’ il Bayern chiude definitivamente i conti: Coutinho viene atterrato in area da Ehizibue, che viene espulso per chiara occasione da gol; dal dischetto il brasiliano non sbaglia, nonostante sia stato obbligato a ripetere la trasformazione perché un giocatore bavarese era entrato in area prima del tempo. Kimmich colpisce un palo clamoroso da lontanissimo, poi al 73’ arriva il poker: Coutinho serve Perisic appena dentro l’area e l’esterno scaglia un diagonale rasoterra in porta, imprendibile per Horn.



LE ALTRE PARTITE

Il Friburgo perde la possibilità di balzare in testa alla classifica facendosi imporre l’1-1 tra le mura amiche dall’Augusta. Al 23’ Holer porta in vantaggio i padroni di casa con un destro rasoterra potente sul primo palo, ma al 39’ il piattone destro di Niederlechner, su assist di Moravek, vale il definitivo pareggio. Il Bayer Leverkusen aggancia a 10 punti proprio il Friburgo dopo avere superato 2-0 l’Union Berlino: Volland sblocca il risultato al 20’ con un’azione personale partita dalla sinistra e conclusa con un sinistro sul secondo palo, poi al 25’ Wendell ruba palla e Alario, dalla lunetta, lascia partire un sinistro chirurgico che s’infila nell’angolino basso. L’Hertha trova la sua prima vittoria in campionato grazie al 2-1 sul Paderborn. Al 10’ Dilrosun segna un gol capolavoro dopo avere saltato nettamente quattro uomini. Wolf raddoppia al 52’ con un destro radente a fil di palo e, dopo un minuto, il Paderborn accorcia le distanze con Zolinski che sottomisura sfrutta l’assist di Drager.