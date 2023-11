Bundesliga: il Leverkusen torna in vetta, super rimonta Dortmund 

germania

I gialloneri ribaltano il Gladbach da 0-2 a 4-2, mentre Xabi Alonso supera 0-3 il Werder e torna a +2 dal Bayern

© Getty Images La dodicesima giornata di Bundesliga vede ancora in vetta alla classifica il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che torna a +2 dal Bayern grazie al successo per 0-3 sul Werder. Il Borussia Dortmund rimonta da 0-2 a 4-2 il M’Gladbach e manda un segnale al Milan: in rete Sabitzer, Füllkrug, Bynoe-Gittens e Malen. Ko invece il Lipsia (2-1 Wolfsburg firmato dall'ex Sassuolo Rogerio). Friburgo-Darmstadt e Union Berlino-Augsburg terminano invece 1-1.

WERDER BREMA-BAYER LEVERKUSEN 0-3

L'autorete di Deman sugli sviluppi di un calcio d'angolo sblocca l'incontro dopo soli nove minuti in favore degli uomini di Xabi Alonso, che sfiorano il raddoppio con Xhaka e lo trovano nel finale della prima frazione con Frimpong, che su un'altra situazione nata da corner realizza col destro. La capolista gestisce la partita e la chiude definitivamente con Grimaldo al 76’, che sigla su assist di Adli l'ennesima rete della propria stagione. Njinmah cerca di accorciare le distanze ma trova il legno a dirgli di no a sei minuti dal termine. Diventano quindi 34 i punti in classifica del Leverkusen, mentre il Werder rimane a undici.

UNION BERLINO-AUGSBURG 1-1

Cambia l'allenatore (Marco Grote all’esordio oggi) e spera di porre fine al proprio periodo nero l'Union Berlino, che passa in svantaggio a sei minuti dall'intervallo a causa del rigore trasformato da Demirovic. Poco prima dell'ora di gioco Trimmel si procura un altro penalty per pareggiare i conti, ma Knoche se lo fa parare da Dahmen. Gli sforzi per ritrovare un risultato positivo portano alla rete del pareggio di Kevin Volland, che all’88’ fissa l’1-1 sugli sviluppi di un calcio piazzato ed interrompe la lunghissima striscia di partite senza punti dei suoi, che salgono al penultimo posto con 7 punti.

BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA M’GLADBACH 4-2

Primo tempo sulle montagne russe tra i prossimi avversari del Milan in Champions League e la squadra di Seoane: apre i conti la rete di Reitz, che al 13’ porta avanti gli ospiti col destro. Il raddoppio arriva al 28’ con il destro dal limite di Koné sugli sviluppi di un corner. I gialloneri reagiscono e nel giro di due minuti pareggiano, prima con la rete di Sabitzer e poi con il destro sul secondo palo di Füllkrug, assistito da Bynoe-Gittens.La rimonta viene completata al 45’ con i ruoli invertiti: infatti è il classe 2004 a ricevere dall'attaccante e a fissare il 3-2 dal limite dell'area. Il Dortmund continua a spingere e si vede negare più volte il quarto gol dal portiere avversario e dalla traversa, colpita da Reus su calcio di punizione. A chiudere definitivamente la partita ci pensa Donyell Malen al 97’, calando il poker in contropiede e portando la squadra di Terzic al quarto posto in classifica a 24 punti, mentre gli ospiti rimangono a quota tredici.

FRIBURGO-DARMSTADT 1-1

La squadra di Lieberknecht si porta avanti dopo un quarto d'ora con la soluzione dal limite di Honsak, che supera Atubolu per il vantaggio. La risposta dei padroni di casa arriva al 35’ con Holer, bravo a farsi trovare pronto su calcio d’angolo. Il Friburgo spinge alla ricerca della vittoria, ma non riesce a trovare la soluzione vincente all'interno di un match che avrebbe meritato di chiudere avanti nel punteggio. Diventano quindici le lunghezze in graduatoria per il Friburgo, mentre sale a nove il Darmstadt.

WOLFSBURG-LIPSIA 2-1

Avvio amaro per gli ospiti, che subiscono al 9’ la rete del vantaggio di Wind, bravo a sfruttare di testa un assist dell'ex Bologna Svanberg. Il Lipsia crea numerose occasioni con Openda, Simons e Haidara, ma Casteels chiude la porta fino al duplice fischio. Ci pensa Poulsen a rimettere la partita in carreggiata per i sassoni, concretizzando una palla ricevuta dal compagno di reparto belga. Continua la spinta degli uomini di Marco Rose, che proseguono nel produrre occasioni da rete ma subiscono il nuovo vantaggio del Wolfsburg, questa volta firmato dall'ex Sassuolo Rogerio col mancino al 68’. Il Lipsia non riesce più a trovare la pericolosità necessaria per riprendere il match e l'incontro resta sul 2-1. Diventano sedici i punti del team di Kovac, mentre la sconfitta degli ospiti vale loro anche il sorpasso in classifica da parte del Dortmund.