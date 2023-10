Bundesliga: Bonucci e Gosens non bastano, 4-2 Dortmund sull’Union Berlino. Stoccarda in testa

GERMANIA

Poker al Signal Iduna Park che premia in rimonta i padroni di casa, ora a -1 dalla capolista, trascinata dalla tripletta del guineano sul Wolfsburg

La settima giornata della Bundesliga vede sfidarsi due avversarie di Milan e Napoli in Champions: Borussia Dortmund-Union Berlino finisce 4-2 per i gialloneri, che rimontano le reti di Gosens e Bonucci. Lo Stoccarda supera 3-1 il Wolfsburg e sale in cima alla classifica grazie al solito Guirassy (tripletta e 13 reti in campionato). Il Lipsia fallisce due rigori (parati) con Simons e Forsberg: è 0-0 col Bochum. 2-1 Darmstadt in casa dell'Augsburg.

BORUSSIA DORTMUND-UNION BERLINO 4-2

Ritmi fin da subito alti tra le avversarie di Milan e Napoli nei gironi in Champions League: apre in avvio Fullkrug sugli sviluppi di un calcio d'angolo e risponde immediatamente Gosens con un colpo di testa (anche qui da corner). Viene annullata una rete per parte, poi al 33' arriva la prima firma con la nuova maglia di Leonardo Bonucci, glaciale dal dischetto. Il Borussia reagisce e trova il 2-2 ad inizio secondo tempo con la conclusione dalla distanza di Schlotterbeck, che col mancino pesca il jolly. Dopo 4' completa la rimonta la firma di Brandt, che appena entrato finalizza col destro dopo aver ricevuto da Reus. Chiude i conti la rete da fuori area di Ryerson a 20’ dalla fine. Si porta così a 17 punti la formazione allenata da Terzic, ancora a sei invece i berlinesi.

AUGSBURG-DARMSTADT 1-2

Il Darmstadt conferma le difficoltà di inizio stagione dell'Augsburg, che già nel secondo tempo inizia a cedere gradualmente nel ritmo e nel controllo della partita agli ospiti, che trovano il vantaggio in avvio di ripresa con Skarke, che realizza di mancino dopo il legno colpito da Pfeiffer. Al 71’ la rete su calcio di rigore di Kempe sancisce il raddoppio, poi Demirovic dimezza lo svantaggio a 4’ dalla fine ma non cambia le sorti dell’incontro. Gli ospiti sorpassano così i padroni di casa anche in classifica, passando a sette punti contro i cinque degli sconfitti.

STOCCARDA-WOLFSBURG 3-1

Gli ospiti, dopo lo spavento derivante dal gol annullato agli avversari nella prima mezz'ora, si portano avanti grazie alla giocata mancina di Gerhardt, che permette al Wolfsburg di chiudere avanti la prima frazione di gioco. La reazione dello Stoccarda al rientro in campo è efficace e passa come sempre dai piedi di Serhou Guirassy, che prima pareggia su rigore, poi sigla la rete del sorpasso al 78’ e la chiude definitivamente quattro minuti dopo, trascinando i suoi al primo posto in classifica (in attesa del Leverkusen) e portandosi a casa il pallone (oltre a salire così a tredici marcature in Bundes, 14 stagionali). Rimane a dodici il Wolfsburg.

LIPSIA-BOCHUM 0-0

Prende da subito le redini del match il Lipsia, che spreca però poco prima della mezz'ora l'occasione del vantaggio, dal momento che Xavi Simons si fa parare un calcio di rigore da Riemann. Il monologo dei sassoni non sembra trovare sbocchi e Stöger sfiora il gol per il Bochum al 53', ma l'episodio favorevole arriva all'ora di gioco, quando viene assegnato un altro penalty al Lipsia, che questa volta è Forsberg a farsi neutralizzare. Nel finale ci provano entrambe le compagini, ma il match termina senza reti: sono ora quattordici le lunghezze in graduatoria per gli uomini di Marco Rose, quattro per gli ospiti.