Bundesliga: Bayern ribaltato 3-2 dal Monchengladbach, show di Hofmann

BUNDESLIGA

L’anticipo della 15esima giornata di Bundesliga vede il Bayern Monaco crollare 3-2 sul campo del Borussia Monchengladbach. Lewandowski (20’) e Goretka (26’) portano i bavaresi sul doppio vantaggio, ma a rimettere tutto in equilibrio poco prima dell’intervallo ci pensa la doppietta di Hofmann (36’ e 45’). Neuhaus ribalta completamente la situazione al 49’ grazie a un destro preciso, una volta servito dall’autore della doppietta. afp

Seconda (e clamorosa, vista la dinamica) sconfitta in questo campionato per il Bayern Monaco capolista. Nonostante il doppio vantaggio maturato nei primi 26 minuti, il Borussia Monchengladbach ribalta il match grazie ad un super Hofmann e porta a casa tre punti fondamentali per rilanciarsi in zona Europa.

Inizio veemente dei campioni di Germania e d’Europa. Al 20’ il Var ravvisa un tocco di mani di Neuhaus e così alla formazione di Flick viene assegnato l’inevitabile calcio di rigore; dal dischetto si presenta Lewandowski, che spiazza Sommer. I padroni di casa provano una timida reazione, ma 6’ minuti più tardi subiscono il raddoppio: Goretzka conquista un pallone vagante a centrocampo e va via in velocità scambiando con Sané, il quale restituisce il pallone al primo che lascia partire una fucilata di destro dal limite, trafiggendo il portiere svizzero e spaccando la porta per lo 0-2. Il match, però, non viene messo in ghiaccio: al 36’, infatti, il filtrante illuminante di Stindl per Hofmann fa sì che quest’ultimo tiri in maniera precisa dalla distanza e riapra la partita. Nel recupero del primo tempo, poi, il Borussia pareggia i conti: altro bel suggerimento di Stindl sempre per Hofmann, in posizione regolare (nonostante l’assistente avesse alzato la bandierina), che firma il 2-2 con il piattone.

Ma alla squadra di Rose il pari non basta e completa la rimonta al 49’: questa volta Hofmann si trasforma in assist man, servendo Neuhaus che è autore di un destro imprendibile che fredda per la terza volta Neuer. Altra amnesia difensiva per il Bayern, che accusa il colpo e fa fatica a riorganizzare le idee. A 12’ dalla fine Sané s’invola sull’out di destra e mette al centro per Muller che, spalle alla porta, non riesce a girarsi e a concludere a pochi passi dalla porta. In pieno recupero Ginter salva infine sulla linea un colpo di testa di Sule a botta sicura. Il Bayern potrebbe essere sorpassato in vetta domani sera dal Lipsia.