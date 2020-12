Bundesliga, Bailey lancia il Bayer in testa alla classifica, Augsburg-Schalke finisce 2-2

GERMANIA

L’undicesima giornata di Bundesliga si chiude con il successo 4-1 del Leverkusen ai danni dell’Hoffenheim, un risultato frutto della doppietta di Bailey (4’ e 27’) e dei gol di Wirtz (55’) e Alario (91’). Inutile la rete di Baumgartner per gli ospiti. Nel pomeriggio invece lo Schalke (avanti con Raman e Boujellab dopo l’autogol di Serdar) pareggia al 93’ (rete di Ritcher) e rinvia ancora l’appuntamento con la prima vittoria in campionato.

AUGSBURG-SCHALKE 04 2-2

Dopo tre ko consecutivi, lo Schalke 04 torna a smuovere la propria deficitaria classifica ma lo fa tra i rimpianti per un successo sfumato al 93’. Sono poche le emozioni nel primo temo dove gli unici sussulti li danno il brutto infortunio a Uth (incidente che causerà un maxi recupero al termine dei 45 minuti iniziali) e la sfortunata autorete di Sendar che al 32’ impatta di testa nella propria porta dando l’1-0 all’Augsburg. La ripresa si apre con il pari di Raman al 52’ seguito a ruota dall’espulsione di Niederlechner per doppia ammonizione. Approfittando della superiorità numerica, lo Schalke prende fiducia e al 61’ con Boujellab sigla il 2-1 per gli ospiti che sognano la prima vittoria in campionato. Le loro speranze però si infrangono malamente al 93’ quando, dopo minuti di grande intensità, Ritcher insacca il pari dando un enorme dispiacer ai biancoblù i quali, in questo modo, ottengono un punto ma restano all’ultimo posto in Bundesliga.

LEVERKUSEN-HOFFENHEIM 4-1

Prosegue il momento d’oro del Bayer Leverkusen che dopo aver conquistato il primo posto nel girone di Europa League strappa anche il primo posto solitario nella classifica di Bundesliga travolgendo 4-1 l’Hoffenheim. Gli uomini di Bosz mettono subito le cose in chiaro andando in vantaggio già al 4’ grazie alla bella conclusione di Bailey. Il giamaicano è in serata di grazia e al 27’ concede il bis dando un eloquente 2-0 al Bayer. L’Hoffenheim non riesce a trovare soluzioni per fermare il Leverkusen che prima di andare al riposo ha addirittura la chance per segnare il 3-0 con Wirtz (reattivo Baumann). Nella ripresa gli ospiti hanno un moto d’orgoglio e con il guizzo estemporaneo di Baumgartner accorciano inaspettatamente le distanze. Non impiega molto il Bayer per ribadire la propria superiorità: al 55’ infatti Wirtz (su assist dell’ex Roma Schick) mette in rete il 3-1. Il nuovo doppio svantaggio surriscalda i nervi degli ospiti che in quindici minuti perdono ben due uomini (Grillitsch al 64’, Posch al 79’) per doppia ammonizione. In nove contro undici, l’Hoffenheim cerca solo di chiudere l’incontro senza subire ulteriori danni ma al 91’ incassa su rigore la rete del 4-1 di Alario che così mette la firma su un match dominato dal Leverkusen che vale alle aspirine il primo posto in classifica.