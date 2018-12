Bufera Arsenal, festino da 30.000 sterline a base di hippy crack

07/12/2018

Una bufera sta investendo l' Arsenal in queste ore: il The Sun ha mostrato un video, che risale ad agosto, in cui si vedono alcune stelle dei Gunners ( Ozil, Aubameyang, Lacazette, Kolasinac, Mkhitaryan, Mustafi e Guendouzi ) partecipare ad un festino da 30.000 sterline a base di vodka e hippy crack , ovvero l'inalazione di ossido di azoto tramite palloncini. L'Arsenal ha già annunciato un'indagine interna .

Nel video, girato qualche giorno prima dell'inizio della Premier League nel Tape Club a Londra e alla presenza di una settantina di ragazze, si vedono i calciatori provare quella che viene chiamata "la droga di chi non si droga". Non è infatti una vera sostanza stupefacente che lascia tracce nel sangue ma il gas esilarante (o ossido di azoto) usate anche come calmante per le anestesie: in Inghilterra il possesso non è illegale ma è vietata la vendita ai minori di 18 anni se c'è il rischio che lo inalino.



Il vero problema è la combinazione tra l'inalazione di questo gas e gli alcolici (al party erano presenti anche vodka, scotch, champagne...): entrambi sono vasocostrittori e un'esposizione prolungata può provocare ipertensione o infarti. Nel filmato si vede Ozil inalare il gas (Kolasinac, Mustafi e Mkhitaryan invece sembrano non farlo) tramite palloncini e poi avere un momento di sbandamento, visto che provoca euforia e rilassamento, mentre il giovane Guendouzi si accascia sul divano e sembra perdere conoscenza per qualche secondo.



L'Arsenal, che pochi giorni dopo avrebbe debuttato in campionato, aveva perso le prime due partite (0-2 contro il Manchester City e 3-2 contro il Chelsea). Il club ha annunciato un'indagine interna: "Saranno chiamati a testimoniare e gli verrà ricordato che sono rappresentanti pubblici della società".