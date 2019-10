Brasile, sorpresa Tite: tra i convocati c'è Fuzato

LE CONVOCAZIONI

Sono quattro gli 'italiani' che trovano spazio nella lista di convocati stilata dal ct del Brasile, Tite, per le amichevoli contro Argentina e Corea del Sud, in programma rispettivamente il 15 e il 19 novembre. Nell'elenco compaiono i due esterni della Juventus, Danilo e Alex Sandro, il centrocampista del Milan, Lucas Paquetà, e, a sorpresa, anche il terzo portiere della Roma, Daniel Fuzato. Insieme ad Alisson saranno così due i portieri verdeoro ad aver vestito il giallorosso, ma se la convocazione dell'estremo difensore del Liverpool, in lizza anche per il Pallone d'Oro, era scontata, quella del giovane Fuzato ha fatto piuttosto rumore in Brasile.

Il ventiduenne portiere della Roma, dopo aver vestito la maglia verdeoro dell'Under 23, è stato infatti chiamato per la prima volta dalla nazionale maggiore pur non essendo mai stato protagonista nel suo club. Fuzato infatti finora ha giocato solo con la Primavera e non ha mai collezionato una presenza in prima squadra, ma nonostante gli zero minuti in campo è arrivato il premio da parte di Tite, che dimostra la fiducia totale che il ct ripone nelle grandi potenzialità del terzo portiere giallorosso.

Questo l'elenco completo scelto dal commissario tecnico verdeoro, da cui manca, tra gli altri, Neymar fuori per infortunio:

Portieri: Alisson, Ederson, Fuzato.

Difensori: Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao, Felipe, Danilo, Emerson, Alex Sandro, Renan Lodi.

Centrocampisti: Douglas Luiz, Coutinho, Paquetà, Casemiro, Arthur, Fabinho.

Attaccanti: Willian, Rodrigo, Gabriel Jesus, David Neres, Firmino, Richarlison.