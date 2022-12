Brasile, il presidente federale Rodrigues: "Sul nuovo ct decido solo io"

LA NOTA

Il numero uno della Cbf prova a tenere a bada le voci su Ancelotti, Guardiola e Mourinho: "Non ne parlo nemmeno con la mia famiglia"

Ednaldo Rodrigues prova a tenere a bada le voci sul successore di Tite per la panchina del Brasile. La Cbf, la confederazione calcistica brasiliana, ha diffuso un comunicato per chiarire che nulla sarà reso ufficiale prima di gennaio e che, in ogni caso, il processo di selezione sarà condotto solo ed esclusivamente dallo stesso Rodrigues, senza considerare le pressioni esterne.

Subito dopo l'eliminazione della Seleçao dai Mondiali 2022 si erano diffuse incontrollate le indiscrezioni sul futuro della guida tecnica verdeoro, con la stampa locale che aveva avanzato la suggestiva ipotesi di una rivoluzione culturale, ovvero affidare la panchina a un tecnico straniero. I nomi circolati nei giorni scorsi sono di quelli altisonanti: Guardiola, Ancelotti o Mourinho.

Le reazioni sono state variegate, tra chi ha accolto con favore l'idea, come Ronaldo, e chi invece l'ha rigettata in toto, come Rivaldo. La verità è che nessuna decisione è ancora stata presa e che occorrerà qualche settimana di pazienza per avere le idee più chiare.

LA NOTA DELLA CBF

"La Confederazione calcistica brasiliana ribadisce che il presidente dell'ente, Ednaldo Rodrigues, non ha nominato né autorizzato nessuno della confederazione (vicepresidenti, direttori, dirigenti o dipendenti) o al di fuori della confederazione (presidenti di federazioni o dirigenti di club) a cercare, a nome della Presidenza, qualsiasi allenatore o professionista del calcio per comporre la squadra che lavorerà con la selezione maschile brasiliana, concentrandosi sulla qualificazione per la Coppa del Mondo 2026.

In una nota diffusa il 17 novembre (quando Tite annunciò la fine del suo ciclo a prescindere dal percorso in Qatar, ndr) era già stata comunicata la posizione ufficiale della CBF: l'annuncio del nuovo allenatore e della commissione tecnica avverrà solo a gennaio 2023.

La CBF ribadisce inoltre che Ednaldo Rodrigues affronterà l'intero processo di selezione con serietà, imparzialità e calma, senza considerare le pressioni. Tutto sarà condotto in modo responsabile e chiaro, seguendo le linee guida della sua gestione, con l'obiettivo finale di fare il meglio per il calcio brasiliano nei prossimi anni.

'Non ne parlo nemmeno con la mia famiglia. Pertanto, nessun amministratore o dipendente della CBF è autorizzato a parlare del futuro della Seleçao. Chiunque parli di questo non dirà la verità, oltre a causare danni al lavoro della stampa e portare disinformazione ai tifosi. Questo è irrispettoso. L'intero processo sarà svolto con totale imparzialità, tempo e approfondimento necessario', ha affermato Ednaldo Rodrigues".