Brasile: Robinho per la quarta volta al Santos. Guadagnerà 230 euro al mese

Per la quarta volta nella sua carriera, l'attaccante brasiliano Robinho, 36 anni, torna al Santos, il club dove ha iniziato la carriera prima di indossare i colori del Real Madrid, del Milan o del Manchester City. Il brasiliano ha firmato un contratto di 5 mesi, per uno stipendio simbolico di 1.500 real (230 euro), come ha annunciato in un comunicato il Santos, club leggendario dove hanno giocato miti del calcio brasiliano come Pelè e Neymar. "E' sempre stata la mia casa qui. Il mio obiettivo è aiutare dentro e fuori dal campo e far tornare il Santos al posto più alto. E' una bellissima sensazione poter tornare nel club dove sono cresciuto. Ho sempre sognato di diventare un giocatore e il Santos ha reso tutto possibile", ha dichiarato Binho.