Brasile, riparte il campionato ma è già polemica tra gli Stati

La Federcalcio brasiliana (CBF) ha scelto il 9 agosto come data per la ripresa del campionato nazionale ma le autorità regionali, di fronte all'emergenza coronavirus - il bilancio delle vittime in Brasile, il secondo più alto al mondo, ha superato le 65.000 - dicono no. Finora è ripartito solo un campionato statale, a Rio de Janeiro. Il governatore di San Paolo, Joao Doria, ha dichiarato che le squadre dello stato non parteciperanno al torneo nazionale fino a quando non avranno terminato il loro campionato regionale, che è stato congelato da metà marzo, con tre turni da giocare, a causa della pandemia.

"Per quanto riguarda la decisione del CBF di riprendere, il governo dello stato di San Paolo non è stato consultato in anticipo", ha detto Doria. La CBF ha risposto che 19 dei 20 club, compresi tutti quelli di San Paolo, avevano votato per giocare e che lunedì i club di San Paolo avevano "riaffermato la loro posizione in contatto con la CBF".