Brasile: Pelé è ancora in terapia intensiva dopo l'intervento per un tumore

Sono giorni di grande ansia in Brasile per le condizioni Pelé, ricoverato presso l'ospedale Albert Einstein di San Paolo dal 31 agosto scorso e operato sabato per asportare un tumore. Secondo TV Globo, O Rei è ancora ricoverato in terapia intensiva, e quindi non è stato ancora trasferito in una camera singola e non si sa ancora se il tumore sia benigno o maligno. Risale a lunedì l'ultimo bollettino medico.