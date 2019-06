Brasile, infortunio alla caviglia per Neymar: salterà la Copa America

06/06/2019

Il test in maglia verdeoro è durato solo una ventina di minuti: Neymar ha appoggiato male il piede destro dopo un normale contrasto di gioco con Assim Madibo. La punta del Psg ha capito subito l'entità del problema, ha chiamato i medici ed è uscito dal campo in lacrime. Il responso degli esami medici non gli lascia scampo: distorsione alla caviglia con rottura legamentosa, il ct Tite annuncerà presto il suo sostituto.



Il Brasile, che aveva appena tolto la fascia di capitano a O' Ney per darla a Dani Alves, ha poi vinto l'amichevole 2-0 con le reti di Richarlison e Gabriel Jesus: a metà giugno debutterà contro la Bolivia in Coppa America.