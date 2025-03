Brasile, chi dopo Dorival Junior? Ancelotti dice no, Jorge Jesus in pole

Ci vorrebbe un selezionatore d'esperienza, capace di gestire un gruppo di campioni e di farli rendere al meglio senza stargli troppo addosso, sia dal punto di vista disciplinare che da quello tattico. Chi meglio di Ancelotti? Carletto ha però dichiarato che il suo contratto con il Real parla chiaro, lasciando intendere di non essere entusiasta dell'ipotesi. Si fa largo, al momento, l'idea di puntare sul portoghese Jorge Jesus, che in Brasile ha già lavorato vincendo tutto con il Flamengo. Attualmente è in Arabia Saudita all'Al Hilal, ma nel suo contratto c'è una clausola di uscita. L'alternativa è Filipe Luis, nemmeno quarantenne, ex esterno sinistro che ha smesso di giocare due anni fa per dedicarsi subito alla carriera di allenatore. Ha guidato le giovanili del Flamengo e ora dirige la prima squadra.