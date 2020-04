Brasile: calciatore 21enne muore folgorato mentre gioca con l'aquilone

Brasile in lutto per la prematura morte di Kaio Felipe Santos Silva, calciatore 21enne in forza all'Independente Limeira, formazione della Serie B del Campionato Paulista, che ne ha dato il triste annuncio su Facebook. Secondo la stampa brasiliana, il terzino sinistro stava giocando con il proprio aquilone, che però si è andato a impigliare nei fili dell'alta tensione: la scossa elettrica è risultata fatale.