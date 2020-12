Borussia Dortmund, Haaland tranquillizza tutti: "Rientro presto"

BORUSSIA DORTMUND

E' stato il grande assente della sfida di Champions League contro la Lazio, a causa di un problema al tendine del ginocchio. Erling Braut Haaland potrebbe però tornare in campo prima del gennaio 2021, come paventato in un primo momento dal tecnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre. L’attaccante norvegese classe 2000 ha voluto tranquillizzare tutti con un post su Twitter. "Buone notizie. Ho parlato con i miei dottori. Torno presto".

Primo infortunio di una certa gravità per il Golden Boy del calcio europeo, uno degli attaccanti più forti e corteggiati. Un'assenza, però, che potrebbe essere più breve del previsto, per la felicità di Favre e dei tifosi del Dortmund. Perché l'apporto del 20enne norvegese è fondamentale e i suo numeri sono da capogiro: 17 i gol in 14 partite in questa stagione per il numero 9, che in Bundesliga ne ha fatti 10 in 8 partite e in Champions League ne ha segnati 6 in 4 gare

