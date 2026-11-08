Vozinha da stella dei Mondiali a riserva del Colo Colo in Cile

Quattro mesi fa conquistò fama globale grazie alle sue parate per la nazionale di Capo Verde ai mondiali, ora il 40enne Vozinha non solo sta scoprendo che adattarsi alla notorietà non è affatto semplice ma viene messo in discussione anche per le sue qualità di portiere. Ingaggiato con un contratto semestrale dai cileni del Colo Colo, finora ha collezionato solo cinque presenze in 14 partite, mentre la squadra si avvicina alla conquista del campionato e alla qualificazione per la Coppa Libertadores. "Sono arrivato qui con l'intenzione di giocare la Libertadores, ma ora sono concentrato su questa settimana, che potrebbe essere decisiva per il Colo-Colo. Il mio futuro si deciderà dopo; per ora non ci penso", ha dichiarato ai giornalisti, che gli ricordavano che il suo contratto verrà prolungato solo a condizione che totalizzi un numero sufficiente di minuti in campo, cosa finora non è avvenuta. E non sono mancate le critiche: Claudio Bravo, ex capitano della nazionale e portiere di Barcellona e Manchester City, ha messo in dubbio le sue qualità: "Ha commesso diversi errori in situazioni che richiedono coordinazione - ha affermato -. E se non hai coordinazione, non ce la farai mai". A Vozinha restano poche partite prima della scadenza del contratto, che potrebbe segnare anche la fine della sua avventura in Cile. E a poco in questo caso servono gli oltre 27 milioni di follower su Instagram - ne aveva 50mila prima del suo exploit ai Mondiali - e non lo aiuta nemmeno l'essere finito sotto i riflettori, anche se questo gli ha permesso di essere scelto come testimonial da marchi come Adidas, Pepsi e Red Bull. "Ho perso la mia pace e la mia tranquillità - ha ammesso Vozinha al quotidiano britannico 'Observer' -. Non ho più privacy, o quantomeno ne ho molta meno di prima, anche in Cile. A dire il vero, se mi offrissero la vita che ho oggi o quella che avevo prima, sceglierei quella di un tempo".