Boca Juniors, asado a casa Tevez per il Superclasico

21/11/2018

Due volte in vantaggio e due volte ripreso dal River Plate: al Boca Juniors servirà un'impresa al Monumental per vincere la finale di Copa Libertadores dopo il 2-2 dell'andata. Carlos Tevez compatta il gruppo in vista della partita di sabato sera: ieri sera cena a casa sua a base di asado, invitata tutta la squadra. La notizia è arrivata anche ad alcuni tifosi tanto che una di loro, Rocio Merlo, si è appostata davanti all'ingresso dell'abitazione dell'Apache riuscendo a scattarE diversi selfie tra cui anche uno con Mauro Zarate, ex Lazio e Inter.