Benzema, mistero risolto all'Al-Ittihad? "A Madrid con tre giorni di permesso"

Risolto il giallo Benzema e caso rientrato all'Al-Ittihad. O caso mai esistito, almeno stando a quanto dichiarato da un dirigente del club arabo, che ha spiegato l'assenza dell'attaccante francese agli ultimi due allenamenti della squadra. "È andato a Madrid per circostanze particolari - le sue parole ai media locali, come riportato dal quotidiano spagnolo Marca - ha chiesto tre giorni di riposo, che gli sono stati concessi. È un professionista ed è legato alla squadra". Niente fuga dall'Arabia Saudita per Benzema, dunque, per sfuggire alle pesanti critiche degli ultimi tempi, arrivate dopo l'eliminazione al secondo turno del Mondiale per club per mano degli egiziani dell'Al-Ahly e dopo il brutto ko contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Solo un permesso in accordo con il club, anche se la sparizione dai social resta un mistero.