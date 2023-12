Caso Benzema all'Al Ittihad: sparisce dai social e lascia Gedda

NEL MIRINO

Il francese, nel mirino della critica, ha saltato gli ultimi due allenamenti

Benzema svela la sua top undici da sogno: non ci sono CR7 e Messi





















© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dove è finito Karim Benzema? All'Al Ittihad è scoppiato un caso intorno all'attaccante francese, finito nel mirino della critica e dei tifosi dopo la pesante sconfitta per 5-2 rimediata contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo in una gara di recupero della Saudi Pro League, oltre dopo l'eliminazione al secondo turno del Mondiale per club per mano degli egiziani dell'Al-Ahly. L'ex Real Madrid ha chiuso il suo account Instagram e ha saltato gli ultimi due allenamenti di giovedì e venerdì, tagliandosi fuori dalla sfida contro l'Al Taee in campionato, poi rinviata a causa delle forti piogge.

Secondo i media locali Benzema, autore di 12 gol in 20 uscite ufficiali ma a secco in campionato da fine novembre, avrebbe lasciato Gedda e sarebbe tornato in Francia senza fornire una motivazione ufficiale e soprattutto con un grosso punto di domanda sul suo ritorno in Arabia Saudita. L'Al Ittihad, che lo scorso anno ha vinto il titolo, è sesto in campionato e reduce da tre sconfitte consecutive.