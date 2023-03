Benzema contro Messi: lite social per il Fifa Best Player

battaglia di foto

Il Pallone d'Oro 2022 non ha digerito il successo dell'argentino e sui social è partito un botta e risposta tra i due

© FIFA 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Lionel Messi ha vinto il Fifa Best Player e Karim Benzema, Pallone d'Oro 2022, non l'ha presa bene. Il francese, arrivato secondo nella più recente classifica alle spalle dell'argentino, non ha digerito l'assegnazione del premio e sui social ha postato una storia con tutti i successi raccolti nello scorso anno, come a chiedersi il motivo che gli abbia fatto sfuggire il nuovo premio individuale assegnato dalla Fifa.

In un secondo video postato dall'attaccante del Real Madrid si sente la parola "bugiardo" accompagnato da un "buonanotte" che ha rincarato la dose di polemica con il fuoriclasse del Psg e dell'Argentina.

Lionel Messi, solitamente bravo a dribblare anche le polemiche e le provocazioni, in questo caso ha voluto rispondere indirettamente al collega utilizzando a propria volta i social postando due foto che lo ritraggono alzare la Coppa del Mondo in Qatar, come a dire che il trionfo al Mondiale valga più di tutti i successi di Benzema dell'anno sommati. Inoltre, lo stesso Messi nella votazione ha scelto Neymar al primo posto, Mbappé al secondo - entrambi compagni di squadra al Psg - e lo stesso Benzema al terzo.