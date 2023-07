Benfica, Di Maria show in amichevole contro Cristiano Ronaldo

© twitter

Il Benfica travolge l’Al Nassr in amichevole e Di Maria stravince il confronto con l’ex compagno al Real Cristiano Ronaldo, che non affrontava da avversario da 5 anni. Il Fideo ha dato il via alla goleada (4-1) delle Aquile con un delizioso pallonetto dopo aver superato l'ex interista Brozovic e poi si è reso protagonista di un sombrero sul portoghese che ha fatto il giro del web diventando subito virale. Per CR7, invece, un'occasione in avvio sulla quale è stato reattivo Valchodimos e poco altro.