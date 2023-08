Ben Yedder nei guai: è accusato di stupro. Cauzione di 900 mila euro per il rilascio

IL CASO

Le presunte vittime sono due donne di nazionalità francese di 19 e 20 anni. I fatti risalgono al 10 luglio scorso

© Getty Images L'attaccante del Monaco e della Nazionale francese Wissam Ben Yedder è stato accusato di "stupro, tentato stupro e violenza sessuale" per presunti atti commessi in Costa Azzurra il mese scorso. Lo ha reso noto la Procura generale di Nizza. Ben Yedder, che secondo quanto si è appreso era stato messo in stato di "fermo giudiziario", per essere rilasciato ha dovuto pagare una cauzione di 900 mila euro. Le presunte vittime sono due donne di nazionalità francese di 19 e 20 anni. I fatti sarebbero avvenuti il 10 luglio scorso durante una serata trascorsa nella cittadina di Beausoleil, alle porte del Principato di Monaco, durante la quale i fratelli Ben Yedder avrebbero "imposto loro atti sessuali".

Anche il fratello minore del giocatore stato denunciato ed è ora perseguito per gli stessi reati. La polizia giudiziaria di Nizza è incaricata delle indagini. Lo scorso aprile Ben Yedder è stato condannato dal tribunale di Siviglia a sei mesi di reclusione con sospensione della pena e una multa di 133.798,70 euro per evasione fiscale. Oggi intanto si è allenato regolarmente con i suoi compagni del Monaco, in vista della partita della prima giornata di Ligue 1 contro il Clermont.