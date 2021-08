Bayern Monaco, precampionato da incubo: Nagelsmann nel mirino dei tifosi

GIA' CONTESTATO

Nessun successo e più di due gol subiti di media a partita, l'avventura dell'ex Monaco 1860 non è iniziata bene

Se il buongiorno si vede dal mattino, la stagione del Bayern Monaco - la prima con Julian Nagelsmann in panchina - rischia di essere un fallimento epocale. La fortuna per il tecnico tedesco è che il famoso detto non è una sentenza, visto il precampionato terribile dei campioni di Germania che dopo lo 0-3 contro il Napoli si è concluso senza vittorie. Senza risultati e con un gradimento da parte della tifoseria già basso per via dei suoi trascorsi al Monaco 1860 e che ora ha fatto partire sui social il #NagelsmannOut, per l'ex Lipsia e Hoffenheim la strada è già ripidamente in salita.

Più di due gol subiti di media nelle quattro partite di preparazione alla prossima Bundesliga (10 in totale), tre sconfitte e un pareggio sono un bottino che, seppur di poco conto visto il periodo, non sta facendo vivere un buon momento alla dirigenza del Bayern e allo staff tecnico. Dopo la sconfitta 2-3 contro il Colonia e il 2-2 contro l'Ajax, nel giro di tre giorni i ragazzi di Nagelsmann sono stati sconfitti primi 0-2 dal Moenchengladbach e poi 0-3 dal Napoli di Spalletti.

Fa strano vedere una corazzata come quella bavarese imbarcare acqua così facilmente, ancora di più considerato il matrimonio con uno degli allenatori più promettenti del panorama europeo dopo l'addio di Flick. Ci vuole tempo, anche per Bayern e Nagelsmann, ma il parere negativo dei tifosi potrebbe anche diventare un fattore fastidioso durante la stagione.

Non propriamente famoso per la simpatia, sulla testa di Nagelsmann stando al giudizio dei tifosi bavaresi pendono due peccati enormi: la bacheca vuota e soprattutto il passato nel Monaco 1860. Nel 2-2 contro l'Ajax è apparso anche uno striscione contro il tecnico per questo motivo, etichettato come maiale. Le sconfitte nelle prime uscite stagionali altro non stanno facendo che aumentare la pressione e dopo il ko contro il Napoli sul web la furia della tifoseria non è rimasta nascosta: #NagelsmannOut è diventato di tendenza in Germania.