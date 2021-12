Bayern Monaco: Kimmich torna in campo a gennaio dopo il Covid

Tornerà in campo solo a gennaio Joshua Kimmich, risultato positivo al coronavirus un mese fa e in ripresa da alcuni problemi polmonari legati al virus. "Sono felice che il mio autoisolamento causato dal coronavirus sia terminato - le parole del calciatore tedesco no vax al sito del Bayern - Sto meglio ma non sono ancora in grado di allenarmi a pieno per via di una leggera infiltrazione nei polmoni. Farò quindi un po' di allenamento riabilitativo".

Getty Images