Kimmich non vaccinato e positivo al Covid-19: il Bayern Monaco gli trattiene 768.000 euro

Il centrocampista del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca Joshua Kimmich, che ha deciso di non vaccinarsi, ieri è risultato positivo al Covid-19. Il club bavarese è intervenuto facendo sapere a lui e agli altri non vaccinati della rosa (Choupo-Moting, Cuisance, Gnabry e Musiala, anche se gli ultimi due avrebbero cambiato idea) che non pagherà loro lo stipendio per i giorni in cui verranno messi in quarantena preventiva o saranno indisponibili perché positivi. Dopo due settimane nelle quali è stato messo in quarantena (per un contatto con due positivi distinti), nelle quali ha perso circa 768mila euro lordi di stipendio, dovrà ora restare isolato per almeno altre due settimane (nelle quali perderà altri 768mila euro, per un totale di 1,536 milioni). Solo successivamente potrà, in caso di tamponi molecolari negativi, tornare a disposizione.