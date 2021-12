Bayern Monaco, Kimmich cambia idea: "Avevo paura ma ora mi vaccino"

calcio e covid

Dopo la positività e i postumi del virus, il centrocampista ha annunciato che farà la prima dose

Joshua Kimmich si vaccinerà contro il Covid-19: l'annuncio del centrocampista del Bayern Monaco arriva attraverso un'intervista a ZDF di cui è già uscito uno stralcio. "Difficile affrontare paure e preoccupazioni, ecco perché sono stato indeciso a lungo" ha detto il 26enne parlando della scelta di procedere alla prima dose. Kimmich è alle prese con i postumi del virus, un'infezione polmonare arrivata dopo essere diventato positivo lo scorso 24 novembre. Getty Images

L'ultima partita giocata risale al 6 novembre perché, prima di contrarre il virus, Kimmich era già stato posto in isolamento per essere stato a stretto contatto con un positivo. "Sto meglio ma posso ancora allenarmi a pieno per colpa di una infiltrazione ai polmoni. Non vedo l'ora di tornare in piena attività a gennaio" aveva detto al sito del Bayern.