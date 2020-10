Bayern e Borussia Dortmund volano momentaneamente in vetta

BUNDESLIGA

In attesa del Lipsia, Bayern Monaco e Borussia Dortmund volano in vetta in Bundesliga. I campioni d’Europa vincono 2-1 sul campo del Colonia grazie al rigore di Muller e al gol di Gnabry. I gialloneri, senza Haaland, si impongono 2-0 in casa dell’Arminia Bielefeld grazie alla doppietta di Hummels. La rete dell’ex Milan André Silva evita il ko all’Eintracht Francoforte, che pareggia 1-1 con il Werder Brema. Vince l’Augsburg: 3-1 al Mainz.

COLONIA-BAYERN MONACO 1-2

Quinta vittoria in sei partite per il Bayern Monaco, che parte subito forte a Colonia: al 14', Muller realizza un calcio di rigore provocato da un fallo di mano di Wolf e firma l'1-0. Il raddoppio arriva nel recupero, con la discesa sulla destra di Gnabry conclusa con il sinistro che vale il 2-0. Brivido finale per gli uomini di Flick: il Colonia accorcia le distanze all'82' con Drexler, che corregge in porta una conclusione di Thielmann, ma il Bayern resiste nonostante il forcing finale e sale momentaneamente al primo posto a quota 15 in classifica.

ARMINIA BIELEFELD-BORUSSIA DORTMUND 0-2

Vittoria preziosissima per il Borussia Dortmund che, senza Haaland, fatica sul campo dell'Arminia Bielefeld, ma vince 2-0. Dopo un primo tempo senza reti, la sfida si sblocca al 53' con la deviazione di Hummels su calcio d'angolo battuto da Sancho. Al 68', i gialloneri sfiorano il gol con van der Hoorn, che rischia l'autogol deviando sul palo un cross di Delaney. Il raddoppio, però, è solo rinviato, e arriva quattro minuti dopo: è ancora Hummels, su cross di Reus, a colpire di testa e firmare il 2-0 finale. In attesa del Lipsia, il Dortmund è primo a 15 punti insieme al Bayern.

EINTRACHT FRANCOFORTE-WERDER BREMA 1-1

È ancora André Silva a salvare l'Eintracht: come a Colonia, la rete dell'ex Milan vale l'1-1 contro il Werder Brema. Nel primo tempo di Francoforte, i padroni di casa si vedono annullare un gol a Kamada. Nella ripresa, gli ospiti la sbloccano grazie a Sargent, che al 52' elude il fuorigioco dei padroni di casa, si invola verso Trapp e lo batte, firmando l'1-0. Al 65', però, André Silva riceve in area da Kamada e firma il pareggio finale, che consente a Werder e Eintracht di salire a 9 punti.

AUGSBURG-MAINZ 3-1

La sfida della WWK Arena si sblocca al 40', con la splendida rovesciata di Vargas dopo la conclusione di Iago ribattuta in area. Nella ripresa, Onisiwo entra e, dopo sei minuti, firma l'1-1 al 64' con il sinistro dopo un gran controllo su assist di Oztunali. Nel finale, però, l'Augsburg la vince grazie alla doppietta di Hahn, che prima firma il 2-1 all'80' con un destro in area su assist di Finnbogason, poi trova il 3-1 in contropiede, regalando momentaneamente all'Augsburg il quarto posto a quota 10.