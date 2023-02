Bundesliga: il Bayern chiama, l’Union Berlino risponde. Vincono anche Dortmund e Friburgo

germania

All’Allianz Arena i bavaresi superano 3-0 il Bochum, l’Union resta a contatto rimontando 2-1 il Lipsia

© Getty Images Ventesima giornata di Bundesliga: tutto facile per il Bayern Monaco, che passeggia in casa 3-0 contro il Bochum. I bavaresi restano a +1 sull’Union Berlino, vittorioso in rimonta 2-1 a Lipsia. Vince anche il Borussia Dortmund, corsaro contro il Werder Brema per 2-0. Il Friburgo rimonta in casa 2-1 lo Stoccarda, bella vittoria esterna per il Leverkusen, 3-1 sul campo dell’Hoffenheim. Stesso risultato nella vittoria del Mainz sull’Augsburg.

BAYERN MONACO – BOCHUM 3-0

Il Bayern Monaco domina in casa contro il Bochum, all’Allianz Arena finisce 3-0. Nel primo tempo i bavaresi partono subito molto forte, sfiorando il vantaggio a più riprese nei primi venti minuti. Sanè e Gnabry tra i più ispirati nell’undici di Nagelsmann. Il vantaggio arriva al minuto 41’, quando Thomas Muller approfitta di un clamoroso errore della difesa e insacca da fuori area l’1-0. Nella ripresa i padroni di casa inseriscono anche Coman, ed è proprio il francese ex Juventus e Psg a realizzare il 2-0 al 64’ con un diagonale micidiale su assist di Musiala. Dieci minuti dopo arriva anche il 3-0 finale, messo a segno da Gnabry. Il Bayern allunga in testa, salendo a quota 43. Resta a 19 punti il Bochum.

RB LIPSIA – UNION BERLINO 1-2

L’Union Berlino non molla il Bayern e vince in rimonta 2-1 in casa del Lipsia. I padroni di casa partono molto bene, facendo valere il fattore campo, e passano in vantaggio al 24’ con la gran botta da fuori area di Henrichs. Gli ospiti accusano il colpo, e tornano a farsi vedere dalle parti di Blaswich soltanto in chiusura di primo tempo. Nella ripresa parte la rimonta degli ospiti: al 61’ ci pensa Haberer a pareggiare i conti, con una conclusione balistica dal limite dell’area al volo sugli sviluppi di un corner. Undici minuti più tardi arriva anche il 2-1, con Knoche che trasforma il calcio di rigore fischiato per fallo di mano di Simakan. Nel finale annullato dal Var il momentaneo 2-2 di Poulsen. Finisce 2-1, con l’Union Berlino che sale a 42 punti in classifica (-1 dal Bayern). Rimane fermo a 36 il Lipsia.

WERDER BREMA – BORUSSIA DORTMUND 0-2

Vince anche il Borussia Dortmund, corsaro a Brema per 2-0 contro il Werder. Un primo tempo non entusiasmante, con le squadre che si studiano tanto. I gialloneri vanno vicini al vantaggio in un paio di occasioni, ma si rientra negli spogliatoi a reti bianche. Nella ripresa gli undici di Terzic spingono per l’1-0, trovandolo al minuto 67’ con la rete di Bynoe-Gittens. All’84’ il BVB chiude la partita, con il destro preciso di Brandt. Finisce 2-0, con il Borussia che sale a quota 40 punti in classifica. Rimane a 27 il Werder Brema.

FRIBURGO – STOCCARDA 2-1

Vittoria importantissima in rimonta per il Friburgo, che supera in casa 2-1 lo Stoccarda. Nella prima frazione di gioco I ritmi non sono altissimi, con i padroni di casa che tengono maggiormente il possesso palla. A passare in vantaggio sono però gli uomini di Labbadia, con la gran botta di Fuhrich da fuori area al 30’. Nella ripresa il Friburgo cerca il pareggio con insistenza, trovandolo all’ora di gioco: Grifo trasforma il calcio di rigore concesso dopo il controllo del Var e fa 1-1 al 60’. L’esterno italiano torna protagonista all’84’, segnando un altro calcio di rigore e completando la rimonta con il gol del 2-1. Il Friburgo sale quindi a 37 punti in classifica, con lo Stoccarda fermo a 16 e in piena lotta per non retrocedere.

HOFFENHEIM – BAYER LEVERKUSEN 1-3

Tutto facile per il Bayer Leverkusen, che vince in casa dell’Hoffenheim 3-0. Gli ospiti iniziano benissimo e trovano il vantaggio dopo sei minuti con la rete siglata da Andrich su invenzione di Wirtz. I padroni di casa invece di reagire si innervosiscono, e riescono a riaffacciarsi dalle parti di Hradecky solamente nel finale di tempo. All’uscita dagli spogliatoi però è ancora il Bayer a colpire, al 46’ Diaby realizza il 2-0 su assist di Frimpong. Quest’ultimo diventa protagonista anche dieci minuti più tardi, quando apparecchia per Hlozek che segna il 3-0. Inutile per i padroni di casa la rete di N’Soki al 77’, che ferma il tabellino sul 3-1. Vince il Leverkusen, che sale a 27 punti. Fermo a 19 l’Hoffenheim.

MAINZ – AUGSBURG 3-1

Bella vittoria casalinga per il Mainz, che trionfa 3-1 contro l’Augsburg. I padroni di casa partono meglio rispetto agli avversari, e nel giro di tre minuti rifilano un uno-due micidiale: al 21’ arriva il vantaggio siglato da Jae-Sung Lee, e tre minuti più tardi Onisiwo segna anche il gol del 2-0, su assist di Barreiro. Reazione immediata da parte dell’Augsburg, che al 28’ accorcia le distanze con il rigore trasformato da Demirovic. A inizio ripresa è ancora una volta Jae-Sung Lee a diventare protagonista, quando al 52’ segna la sua doppietta personale che vale il 3-1. L’Augsburg prova ad accorciare le distanze a più riprese, senza però riuscirci. Finisce 3-1, con il Mainz che sale a 26 punti e stacca proprio l’Augsburg, bloccato a 21.