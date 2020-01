Il Barcellona vuole Dani Olmo: possibile chiave per Vidal-Inter

SPERANZA INTER

Con la cessione di Alena al Betis Siviglia e l'infortunio di Arthur (fuori almeno tre settimane), Ernesto Valverde ha posto il veto alla cessione di Arturo Vidal all'Inter. Ma i movimenti sull'asse Barcellona-Milano non sono certo finiti, lo dimostra l'offerta blaugrana per Dani Olmo: un rinforzo a centrocampo che alla fine potrebbe dare il via libera a Marotta-Ausilio e far vestire la maglia nerazzurra al cileno

"Sono felice che il Barcellona sia tornato ad interessarsi a me e che abbia presentato un'offerta alla Dinamo Zagabria, ho passato sei anni splendidi alla Masia. Credo sia il momento di fare il grande salto, voglio andare agli Europei e sarà più difficile giocando in Croazia" le parole di Dani Olmo a L'Esportiù. Il 21enne, in passato accostato anche al Milan, preme perché l'affare, già ben indirizzato per giugno, si compia già a gennaio.

E questo farebbe pure la felicità dell'Inter, facilitando l'uscita di Vidal dal Barcellona. Un rinforzo in mediana che convincerebbe Valverde a liberare il cileno, che ha già dichiarato "guerra" al club per bonus che non gli sarebbero stati corrisposti. L'offerta nerazzurra di prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro non convince gli spagnoli che lascerebbero partire Vidal solo a titolo definitivo: decisivi i soldi di Gabigol?