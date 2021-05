Barcellona, ufficiale l'ingaggio di Agüero: ha firmato fino al 2023

SPAGNA

Nel biennale inserita anche una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, il Kun torna in Spagna dieci anni dopo l'esperienza all'Atletico Madrid

Ora è ufficiale: Sergio Agüero è un nuovo giocatore del Barcellona. L'attaccante argentino ha firmato da svincolato un biennale da 5 milioni di euro a stagione, che prevede anche una clausola rescissoria da 100 milioni. Il Kun torna così tra i protagonisti della Liga dieci anni dopo l'addio all'Atletico Madrid e al termine di una lunga avventura con il Manchester City, di cui nel frattempo è diventato il miglior marcatore della storia, conclusasi con la sconfitta nella finale di Champions League contro il Chelsea di sabato scorso. I blaugrana hanno annunciato il suo ingaggio con un tweet a dir poco... da urlo.

Alle 18, come comunicato dal club balugrana, Agüero apporrà la firma sul contratto fino al 30 giugno 2023, dopodiché verrà immortalato nelle foto di rito al Camp Nou e infine, attorno alle 19, verrà presentato in conferenza stampa. Prima dell'annuncio il Kun si era sottoposto alle visite mediche, con un'attenzione particolare al suo ginocchio le cui condizioni, evidentemente, hanno rassicurato il Barça. La sua nuova avventura al fianco di Messi può ufficialmente iniziare.

IL MANCHESTER CITY: "GRAZIE DI TUTTO"

"Tutti al Manchester City colgono l'occasione per ringraziare Sergio per il suo incredibile contributo ai nostri successi nell'ultimo decennio e per augurargli ogni bene per il resto della sua carriera".