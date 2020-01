Barcellona, Suarez operato: quattro mesi di stop, niente Napoli

BARCELLONA

È un momento davvero delicato per il Barcellona. Dopo il ko in semifinale di Supercoppa spagnola, la società blaugrana ora si interroga sul futuro di Ernesto Valverde e come se non bastasse la posizione precaria del tecnico, ci si mettono anche gli infortuni, in particolare quello di Luis Suarez. L'infortunio al ginocchio rimediato dall'attaccante uruguagio nella semifinale contro l'Atletico Madrid è infatti più grave del previsto e lo terrà lontano dai campi almeno per quattro mesi. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, Suarez è stato operato in mattinata dal Dr. Ramón Cugat a Barcellona e visto che starà fuori circa quattro mesi salterà certamente il doppio confronto agli ottavi di Champions League contro il Napoli.

"Luis Suarez è stato operato in artroscopia dal dr. Ramon Cugat per risolvere un infortunio al menisco esterno del ginocchio destro. Il rientro è previsto approssimativamente in quattro mesi" informa sui propri canali social il Barcellona, che ora potrebbe tuffarsi subito sul mercato alla ricerca di un'altra punta. Uno degli obiettivi principali dei catalani, si sa, si chiamama sembra impossibile che l'Inter possa decidere di cedere l'argentino a stagione in corso.

