Barça, Valverde ha le ore contate: se arriva Xavi, Vidal non si muove

INTRECCI DI MERCATO

Ore contate per Ernesto Valverde sulla panchina del Barcellona. L'eliminazione in Supercoppa di Spagna per mano dell'Atletico ha segnato il futuro del tecnico e i quotidiani catalani danno ormai per certo l'esonero. I dirigenti blaugrana, del resto, sono già volati a Doha per convincere Xavi a tornare e a prendere in mano la squadra. Trattativa confermata anche da Muhammad Ghulam Al Balushi, ds dell’Al Sadd. "C’è una trattativa in corso tra il Barça e Xavi e da parte nostra gli auguriamo la miglior fortuna dovunque vada", ha dichiarato. Quasi un addio, in buona sostanza. Con l'Inter alla finestra per capire le possibili ripercussioni sull'affare Vidal.

Già, perché il futuro del cileno a Barcellona è strettamente legato al possibile cambio d'allenatore. Con Valverde ancora in panchina fino a giugno, Vidal potrebbe essere ceduto. E i nerazzurri restano in pole. Se a Barcellona nei prossimi giorni dovesse invece arrivare Xavi, "Re Artù" verrebbe inserito nella lista degli intoccabili. Almeno fino a questa estate, quando poi la questione potrebbe svilupparsi diversamente in vista anche di nuovi movimenti di mercato sia sul fronte nerazzurro, sia su quello blaugrana.

Una situazione da monitorare con grande attenzione. Un po' perché l'Inter ha bisogno di stringere i tempi per capire se l'affare Vidal può andare in porto, un po' perché per ora Xavi sembra invece aver scelto di temporeggiare per valutare l'offerta del Barcellona e chiudere prima da vincente la sua avventura in Qatar. Sulla panchina dell’Al Sadd, del resto, l'ex stella blaugrana venerdì deve ancora giocarsi la finale della Qatar Cup con l’Al Duhail. Un appuntamento che Xavi sembra intenzionato a voler onorare prima di dare la risposta a Oscar Grau ed Eric Abidal. Risposta a cui è particolarmente interessato anche Marotta.