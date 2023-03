Liga: il Barça soffre ma batte l'Athletic. Frena la Real Sociedad

SPAGNA

Vincono 1-0 i blaugrana a Bilbao, con due soli tiri in porta e le super-parate di ter Stegen. Pari 1-1 tra Real Sociedad e Maiorca

© Getty Images Soffre tremendamente ma porta a casa un'altra vittoria preziosissima il Barcellona, che sbanca Bilbao col minimo sforzo: due tiri in porta e un gol bastano per sconfiggere 1-0 l'Athletic, punito da Raphinha e bloccato da ter Stegen. La solidissima difesa di Xavi vale il +9 sul Real, a una settimana dal Clasico. Finiscono 1-1 Maiorca-Real Sociedad e Villarreal-Betis, mentre respira il Siviglia: 2-1 all'Almeria e +2 sulla zona-retrocessione.

ATHLETIC BILBAO-BARCELLONA 0-1

Soffre tremendamente, ma vince il Barcellona: 1-0 all'Athletic, con le polemiche per la rete annullata a Iñaki Williams, e +9 sul Real Madrid a sette giorni dal Clasico. Partono con impeto i blaugrana, con Ferrán Torres a calciare a lato al volo dopo soli tre minuti. Il possesso palla della squadra di Xavi è avvolgente, ma l'Athletic si difende e mette in mostra le sue qualità a partire dalla mezz'ora. Super-chance per i baschi al 32', quando Iñaki Williams colpisce a botta sicura e trova la deviazione di ter Stegen in corner. Sugli sviluppi di quest'ultimo, arriva la clamorosa traversa di Raul Garcia, ex colonna dell'Atletico Madrid. Il Barça, nonostante il rientro di Lewandowski, mette a referto solo un tiro in porta e sembra bloccato, ma al 46' passa. La rete, inizialmente annullata e poi concessa dal Var, porta la firma di Raphinha: un tiro preciso, il suo, che va ad insaccarsi alle spalle di Agirrezabala e vale l'1-0 appena prima del riposo. La ripresa inizia subito con una chance per il Barça, ma Lewandowski non trova la porta di testa e le squadre tornano a studiarsi. Per rivedere delle occasioni da gol bisogna attendere una ventina di minuti, quando Nico Williams inizia a mettere a ferro e fuoco la difesa blaugrana. L'Athletic prende coraggio e inizia a costruire occasioni su occasioni: ter Stegen la toglie dall'angolino sul sinistro di Muniain, poi sul batti e ribatti successivo blinda la porta. All'88' segnerebbe il Bilbao, con Iñaki Williams, ma dopo una lunghissima revisione-Var il gol è annullato per un mani di Muniain a inizio azione. S'infiamma San Mamés, col Barça si chiude a protezione della vittoria e rischia ancora in mischia prima del fischio finale. Xavi chiude col nono 1-0 stagionale, salvato da ter Stegen e da una difesa solidissima: un Barça sempre più cholista (due tiri, un gol) vola a 62 punti, +9 sul Real Madrid. Si ferma a quota 34 e in ottava posizione l'Athletic.

VILLARREAL-BETIS 1-1

Pareggiano 1-1 Villarreal e Betis, nella sfida tra due formazioni che si giocano un posto in Europa. La prima chance della partita è del Submarino Amarillo, con Gerard Moreno che non trova la porta. Il match, dopo questa conclusione al 3', vive una lunga fase di studio che si interrompe solo nei minuti finali. Il vantaggio lo trova il Betis, approfittando del grave errore di Pepe Reina, che si fa sfuggire il pallone sul tiro di Rodri: Borja Iglesias ringrazia e insacca in tap-in al 39'. Gerard Moreno rischia di essere espulso per un chiaro step-on-foot, e il Villarreal va al riposo sotto di un gol. Nella ripresa, però, il Submarino Amarillo suona le trombe e va all'assalto sin dalle primissime battute: Yeremy Pino trova la deviazione di Rui Silva, Moreno manca ancora l'appuntamento col gol al 51'. La rete è nell'aria e arriva al 57', con la firma di Yeremy Pino: l'ala si vede inizialmente annullare tutto per offside, poi il Var convalida tra le proteste del Betis. I biancoverdi reagiscono subito con Rodri, trovando la pronta risposta di Reina, ma rischiano grosso nel finale: Terrats impegna Rui Silva, mentre Chukwueze spreca due clamorose occasioni, l'ultima al 93'. Nel mezzo, la rete annullata a Morales che avrebbe regalato la vittoria al Villarreal. Finisce invece 1-1 all'Estadio de la Ceramica, col Betis che resta quinto con 42 punti, +4 sul Submarino Amarillo (38).

SIVIGLIA-ALMERIA 2-1

Tira un sospiro di sollievo il Siviglia, che torna alla vittoria ed esce temporaneamente dalla zona-retrocessione in una gara folle, chiusa con cinque infortuni. L'Almeria passa subito al 2': l'ex Pozo ispira per Akieme, che devia in rete di destro. Lo stesso Akieme deve arrendersi a un problema fisico, con gli ospiti che perdono anche il riferimento offensivo El Bilal Touré. Cambia tutto per l'Almeria, che comunque sfiora il raddoppio con Luis Suarez (ex Granada). Le cose si complicano per il Siviglia alla mezz'ora, quando Bono deve uscire dopo un terrificante scontro col compagno Alex Telles, che lo manda ko. Entra Dmitrovic, che risulterà decisivo per la vittoria, e nel recupero gli andalusi pareggiano: Telles si procura il rigore, Ocampos lo trasforma per l'1-1 al riposo. La ripresa è vibrante, col secondo infortunio del Siviglia (out Nianzou) e un'altra clamorosa chance per Luis Suarez, fermato da Dmitrovic nell'uno-contro-uno. Il Siviglia prende così coraggio e, dopo aver sfiorato il 2-1 con En-Nesyri, lo trova al 73': Bryan Gil ispira per Lamela, che insacca di testa. C'è tempo anche per un altro intervento prodigioso del secondo portiere del Siviglia, che salva su Luis Suarez, mentre nel finale En-Nesyri e Lamela mancano il tris. Vince 2-1 il Siviglia e si porta a 28 punti, +2 su Valencia e Getafe terzultime, ma perde anche Jesus Navas nel recupero. Sampaoli dovrà reinventare tutto l'undici nel ritorno in Europa League col Fenerbahçe. Resta penultimo a quota 25, invece, l'Almeria.

© Getty Images

MAIORCA-REAL SOCIEDAD

La Real Sociedad rallenta anche in campionato, dopo la sconfitta in Europa League con la Roma: i baschi non vanno oltre l’1-1 in casa del Maiorca. Pronti via e gli ospiti sbloccano subito il risultato, con Carlos Fernandez che al terzo minuto riceve l’assist di David Silva e incrocia con il sinistro che batte Rajkovic, per l’1-0. I padroni di casa non accusano il colpo, e reagiscono affidandosi alla velocità di Rodriguez. La squadra di Barrentxea resta comunque in controllo del match, cercando di chiudere la partita già nel primo tempo, con le fiammate di Oyarzabal. La prima vera occasione per gli undici di Aguirre arriva nel finale di primo tempo, con il destro di Kadewere che colpisce soltanto l’esterno della rete. Si rientra negli spogliatoi sull’1-0. A inizio ripresa i padroni di casa riportano l’equilibrio: Kang In Lee approfitta dell’errore di Le Normand al 50’, salta Remiro e infila l’1-1. Gli ospiti cercano di rispondere al gol del pari, riprendendo in mano la gara, ma l’incontro resta in equilibrio. Nel finale la Sociedad resta anche in dieci uomini, con l’espulsione diretta di Merino al 90’. Finisce 1-1, con la Real Sociedad che sale a 45 punti (al quarto posto) ma viene messa nel mirino dal Betis. Tocca quota 32 punti il Maiorca, al decimo posto.

Vedi anche Calcio estero Liga: rimonta vincente per il Real Madrid, sconfitto l'Espanyol