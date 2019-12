Barcellona, Piqué va ko: difficile il recupero per l'Inter

SPAGNA

Scatta l'allarme Piqué a Barcellona, che domenica sera ha superato l'Atletico Madrid per 1-0 (gol decisivo di Messi) nel posticipo della Liga. Il difensore blaugrana , dopo essersi scontrato con Vitolo anche per effetto del terreno di gioco reso viscido dalla pioggia, è dovuto uscire dal campo all'83' per una dura botta subita al ginocchio sinistro. Per il catalano si profila ora uno stop e appare molto difficile che possa recuperare per la sfida di Champions di settimana prossima in casa dell'Inter.

Dopo Ousmane Dembélé, costretto a rimanere fuori per 10 settimane in seguito all'infortunio muscolare subito nella sfida casalinga di Champions contro il Borussia Dortmund, il Barcellona ora perde anche Piqué e la sua presenza a San Siro è a forte rischio. I catalani che il prossimo 10 dicembre faranno visita all'Inter nell'ultimo match della fase a gironi, si sono già qualificati per gli ottavi come primi del Gruppo F mentre i nerazzurri dovranno vincere per non venire "retrocessi" in Europa League.

