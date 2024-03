Barcellona, vittorie e somiglianza: Oscar Hernandez diventa Oscar Klopp

Contro il Las Palmas, Oscar Hernandez ha infilato la sesta vittoria su sei partite: il fratello di Xavi, che è anche il suo vice e dunque lo sostituisce sulla panchina del Barcellona quando è squalificato, è diventato virale per la sua somiglianza con Jurgen Klopp. In particolare un frame catturato dalle telecamere durante il match di ieri ha scatenato i social che hanno realizzato un fotomontaggio "forzando" la somiglianza con l'allenatore del Liverpool. Lo spogliato del Barcellona già da tempo lo chiamava Oscar Klopp, da ieri - anche per via delle sei vittorie - pure i social se ne sono accorti: "Abbiamo creato il nostro Klopp" scherzano i tifosi blaugrana, che sperano nell'approdo del tedesco visto che Xavi ha annunciato l'addio a fine stagione.