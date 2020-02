Barcellona, Neymar chiede altri 6,5 milioni di euro

IL CASO

Mentre continuano a circolare le voci relative alla voglia di Neymar di ritornare al Barcellona, dalla Spagna arriva una notizia che spiazza tutti. Secondo quanto riporta El Mundo, il brasiliano avrebbe avviato una nuova causa contro il club blaugrana per ottenere 6,5 milioni di euro. Soldi legati al contenzioso con le autorità fiscali spagnole per il suo tesseramento in Liga nel 2013. Si tratterebbe del terzo fronte giuridico del calciatore contro il Barça, da cui Neymar reclama già 32,1 milioni di euro tra stipendi non versati e commissioni per il padre-agente.

Numeri alla mano, al netto delle indiscrezioni di mercato e dalla voglia del brasiliano di lasciare Parigi e indossare nuovamente la maglia blaugrana, la battaglia in tribunale tra Neymar e il Barcellona si arricchisce dunque di un nuovo capitolo. In precedenza l'attaccante aveva già fatto causa al club per il mancato versamento della commissione promessa al padre, di 28,6 milioni, e per 3,5 milioni di arretrato dell'ultimo stipendio dell'estate del 2017, quando poi venne completato il trasferimento al Psg per la cifra monstre di di 222 milioni.