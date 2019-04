Barcellona, il tifoso provoca e Boateng gli risponde

07/04/2019

Kevin Prince Boateng ha messo insieme due sole presenze e 123' da quando è passato dal Sassuolo al Barcellona (in prestito) in gennaio. Un tifoso su Instagram ha voluto prenderlo in giro sotto al post che celebrava la vittoria dei blaugrana sull'Atletico Madrid: "Sei venuto qui solo per fare foto?". Il Boa, invece di prendersela, ha risposto a tono: "Sì, ma fotografie molto belle!" scatenando l'applauso degli altri follower.