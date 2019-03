Barcellona: è di Messi il gol più bello della storia del club

28/03/2019

Ennesimo riconoscimento per Leo Messi, sempre più nella storia del Barcellona. La rete che la Pulce ha rifilato al Getafe nella Coppa del Re al Camp Nou nella stagione 2006-2007 è stato votato da oltre mezzo milione di tifosi come il più bello della storia del club catalano con il 45% dei voti. "Sono molto grato ai fan per aver scelto il mio gol e per avermi permesso di entrare a far parte della storia di questo club".